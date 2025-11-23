Νίκος Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη»

Από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του κόμματος.

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι για το ΠΑΣΟΚ κεντρική προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με επίκεντρο την οικονομία και θέματα διαφθοράς.

Απευθυνόμενος σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες και το στρατηγικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και για την πορεία της χώρας συνολικά, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η δημόσια υγεία και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Παράλληλα, παρουσίασε τα συμπεράσματα των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων της Συνδιάσκεψης, που καλύπτουν ενέργεια, υποδομές, παιδεία, αγροτική ανάπτυξη, υγεία και κοινωνική προστασία.

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του κόμματος, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, επικεντρώνοντας σε οικονομία και θέματα διαφθοράς.

«Νέα Δημοκρατία και στρατευμένη δημοσιογραφία προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «η ΝΔ είναι ταύτιση με τη διαφθορά. Όταν ένα σκάνδαλο δεν οδηγεί κανέναν στη δικαιοσύνη, το μήνυμα είναι καθαρό. Αυτό το μήνυμα στέλνει ο Κ. Μητσοτάκης (…) Εμείς θα βάλουμε ένα τέλος. Θα είναι το τέλος της διαφθοράς και της ασυδοσίας. Θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ενώ έκανε λόγο για σεισάχθεια, προχώρησε στην πώληση των κόκκινων δανείων σε funds.

Η ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη σηματοδοτεί ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για το κόμμα, καθώς οι τοποθετήσεις του αναμένεται να καθορίσουν τη στρατηγική και τις επόμενες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Δυτική Ελλάδα και σε εθνικό επίπεδο.

