Στις 12 Ιανουαρίου η δίκη του Πατρινού τράπερ Ivan Greko

Αναβολή για τις 12 Ιανουαρίου πήρε η δίκη του Πατρινού τράπερ Ivan Greko, που κατηγορείται για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δίκη ανεβλήθη με απόφαση του Δικαστηρίου που αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων.

Σε γραπτή του δήλωση, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής, τόνισε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

Συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα

Η σύλληψη του Ivan Greko σημειώθηκε στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο οχήματος στην οδό Κύπρου περίπου στις 18:00. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Κατά τον έλεγχο, συνελήφθη ένας 28χρονος για μικροποσότητα κάνναβης, ενώ παράλληλα συνελήφθη ο τράπερ και ένα ακόμη άτομο για αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν με ηλεκτρονική επιτήρηση για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

