Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην οικογένεια και τους φίλους του 24χρονου, γόνου της οικογένειας «Leonidas», που έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, το περασμένο Σάββατο (29.11.2025). Παρά το γεγονός ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αθήνα, η ταφή του άτυχου νέου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο χωριό της καταγωγής του, στις Παπαδάτες, σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια.

«Δεν ξέρω το παραμικρό για τις τοξικολογικές, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές», δήλωσε στο newsit.gr ο πατέρας του 24χρονου, εμφανώς συντετριμμένος από τον ξαφνικό και άδικο χαμό του παιδιού του.

Έχουν περάσει περισσότερες από εξήντα ώρες από τη στιγμή της τραγωδίας, όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, έπεσε αρχικά πάνω σε δύο οχήματα και στη συνέχεια παρέσυρε τον 24χρονο, τη στιγμή που εκείνος είχε σταθμεύσει και είχε ανοίξει το πορτ μπαγκάζ μαζί με τη σύντροφό του, για να πάρουν κάποια αντικείμενα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 24χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ η 21χρονη κοπέλα του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, τα οποία έγιναν γνωστά το πρωί της Δευτέρας (2.12.25), το αλκοόλ στο αίμα του ήταν 0,63 γραμμάρια ανά λίτρο, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,50 γρ./λτ. Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Το σοκ για την οικογένεια είναι ανείπωτο. Η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου βρίσκονταν μαζί του λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα και είδαν μπροστά στα μάτια τους τη φονική παράσυρση. «Η αδερφή του είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, κρίμα», ανέφερε η θεία των παιδιών.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του 29χρονου στο παρελθόν. «Αυτός ο άνθρωπος ήταν επικίνδυνος. Έτρεχε, έπινε. Απορώ πώς δεν του είχαν πάρει το δίπλωμα νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της Λούτσας.

Η οικογένεια του 24χρονου προετοιμάζεται τώρα για το τελευταίο “αντίο”. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο Αγρίνιο και θα ταφεί στις Παπαδάτες, στον τόπο που η οικογένειά του επέλεξε για την αιώνια ανάπαυσή του. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

