Στο Δημαρχείο η παρουσίαση του Προμηθέα
23 Σεπ. 2025 11:23
Pelop News

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Προμηθέα Βίκος Cola και των χορηγών του συλλόγου για τη σεζόν 2025 – 2026 στο Δημαρχείο της Πάτρας (19.30).
«Ελάτε να γνωριστείτε από κοντά με τους νέους μας παίκτες, να δείτε τις νέες φανέλες αλλά και τους χορηγούς που στηρίζουν την ομάδας μας και να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη προετοιμάζεται για την πρώτη της φετινή επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Την ερχόμενη Παρασκευή θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο (ΕΡΤ 2, 17.00) στον α’ ημιτελικό του Super Cup, ενώ στον β’ ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Καρδίτσα (ΕΡΤ 2, 20.30).
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 20.00.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Προμηθέας γνωστοποίησε την επέκταση της χορηγικής της συνεργασίας για άλλη μία σεζόν με την την Αρτοβιομηχανία Δερβίση ΑΒΕΕ.
«Από πλευράς μας, νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που η συνεργασία μας με την Αρτοβιομηχανία Δερβίση ΑΒΕΕ συνεχίζεται και για την σεζόν 2025-2026 και ευχόμαστε το κοινό μας ταξίδι προς την κορυφή και την καταξίωση να διαρκέσει πολλά ακόμα χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση.
