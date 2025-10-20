Στο εδώλιο δικηγόροι γιατί... φωνασκούσαν, διώκεται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

Μια ασυνήθιστη υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους νομικούς κύκλους ήρθε στο φως μετά την ποινική δίωξη δύο δικηγόρων, στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για τη δικηγόρο Ιωαννίνων Μάρθα Θώμου και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, Γιώργο Μπέσκο, οι οποίοι κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με απειλές και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα, η κ. Θώμου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων για να υποβάλει μήνυση κατά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με διατάραξη κοινής ησυχίας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Τμήμα, φέρεται -σύμφωνα με τη δικογραφία- να φώναζε έντονα, να απαιτούσε την παρουσία του διοικητή και να απείλησε αστυνομικούς υπαλλήλους με πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες, επικαλούμενη τη δικηγορική της ιδιότητα. Οι πράξεις αυτές, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, «προκάλεσαν σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας» και φόβο στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο δικηγόρος Γιώργος Μπέσκος, ενεργώντας ως συνήγορος υπεράσπισης της κ. Θώμου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αξιωματικό υπηρεσίας του ΑΤ Ιωαννίνων ζητώντας ενημέρωση για την υπόθεση. Οταν του απαντήθηκε ότι δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική ενημέρωση, φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έντονα, καταγγέλλοντας «παράνομη κράτηση» της εντολέως του, ενώ στη συνέχεια φέρεται να απείλησε τον αξιωματικό ότι θα υποβάλει καταγγελία για παράνομη συμπεριφορά. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες αυτές θεωρήθηκαν απειλή και προκάλεσαν «κατάσταση φόβου και ανησυχίας» στον αστυνομικό υπάλληλο.

Η αυτόφωρη σύλληψη της δικηγόρου και η ποινική δίωξη του συνηγόρου της προκάλεσαν αντιδράσεις στον νομικό κόσμο, καθώς πρόκειται -όπως επισημαίνουν συνάδελφοί τους- για πρωτοφανές γεγονός στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει προσφυγή, επιλέγοντας να δικαστεί μαζί με τη συνάδελφό του: «Θα σταθούμε στο ακροατήριο με το κεφάλι ψηλά, όχι ως κατηγορούμενοι, αλλά ως υπερασπιστές της αξιοπρέπειας του δικηγορικού λειτουργήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «όσοι ποινικοποιούν το υπερασπιστικό δικαίωμα του δικηγόρου θα λογοδοτήσουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου επανέλαβε ότι η δίωξη δεν αφορά προσωπικά τους δύο δικηγόρους, αλλά αγγίζει θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου:

«Διώκομαι μαζί με συνάδελφο επειδή υπερασπιστήκαμε τη νομιμότητα -επειδή κάναμε αυτό που ορκιστήκαμε να κάνουμε: να υπερασπιζόμαστε το Δίκαιο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «ο δικηγόρος δεν είναι εχθρός της Δικαιοσύνης, αλλά θεσμικός εγγυητής της».

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί το προσεχές διάστημα, ενώ νομικοί κύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί ο θεσμικός ρόλος της υπεράσπισης και η ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος, ως αναπόσπαστο στοιχείο του κράτους δικαίου.

