Στο εδώλιο δύο αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Δεν μου ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη», λένε οι γονείς της

Έναν χρόνο μετά τη φρικτή γυναικοκτονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Δύο αστυνομικοί, από τους τέσσερις που εμπλέκονται στην υπόθεση, κάθονται σήμερα στο εδώλιο κατηγορούμενοι για παραλείψεις και αδιαφορία την κρίσιμη νύχτα της 1ης Απριλίου 2024, όταν η 28χρονη δολοφονήθηκε λίγα μέτρα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα είχε προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα. Η νεαρή γυναίκα είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύντροφό της, όμως αντί για προστασία, άκουσε τη φράση που πάγωσε την κοινή γνώμη: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», της είπε τηλεφωνητής του 100, όταν ζήτησε συνοδεία για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δολοφόνος της την εντόπισε και τη μαχαίρωσε θανάσιμα έξω από το αστυνομικό τμήμα, σε απόσταση αναπνοής από αστυνομικούς που δεν αντέδρασαν.

Έναν χρόνο μετά, δύο από τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η οικογένεια της 28χρονης ζητά δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία.

Ο πατέρας της Κυριακής, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιέγραψε τη συνάντησή του με τον φρουρό που βρισκόταν λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας:

«Του είπα: “Έχεις ένα όπλο πάνω σου. Στο έδωσαν για να προστατεύεις κόσμο. Βγάλ’ το και ρίξε. Δεν έκανες απολύτως τίποτα. Αν είχες δράσει, θα σου είχαμε κάνει άγαλμα”. Με κοίταξε στα μάτια, τον χτύπησα στην πλάτη και έφυγα. Δεν δέχομαι καμία συγγνώμη από κανέναν. Να τιμωρηθούν όπως πρέπει».

Η μητέρα της Κυριακής, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για τη στάση των αστυνομικών που εκείνο το βράδυ την αποθάρρυναν να καταθέσει μήνυση, ζητώντας μάλιστα παράβολο 100 ευρώ, παρότι οι καταγγελίες για κακοποίηση γίνονται αυτεπάγγελτα.

«Ήταν το ίδιο ψυχροί όσο και ο δολοφόνος. Η επόπτρια αστυνομικός ήταν ειρωνική στο δικαστήριο και είπε ότι τα έκανε όλα σωστά. Ζήτησαν από το παιδί μου να πληρώσει για να προστατευτεί. Την άφησαν να φύγει, ενώ τους είχε πει πως κινδυνεύει».

Η οικογένεια της 28χρονης επιμένει ότι κανένας δεν ανέλαβε τις ευθύνες του.

«Κανείς δεν μας είπε ούτε ένα “συγγνώμη”. Κανένα βλέμμα, καμία συμπάθεια. Περιμένουμε δικαίωση για το παιδί μας», δήλωσαν οι γονείς της, επαναλαμβάνοντας ότι η Κυριακή “θυσιάστηκε για όλα τα κορίτσια του κόσμου”.

Η δίκη θεωρείται κομβική για τη λογοδοσία της ΕΛ.ΑΣ. σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και έρχεται να υπενθυμίσει ότι πίσω από τα “πρωτόκολλα” και τις “διαδικασίες”, κρίνονται ζωές.

