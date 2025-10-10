Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης

Πέντε χρόνια μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα, ο «δολοφόνος με το τσεκούρι» κάθεται ξανά στο εδώλιο. Η υπόθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν υπάλληλο και άφησε πίσω της εικόνες φρίκης, αναβιώνει σήμερα στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

10 Οκτ. 2025 11:21
Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται σήμερα η εξ αναβολής υπόθεση του λεγόμενου «δολοφόνου με το τσεκούρι», ο οποίος τον Ιούλιο του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης και επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε εργαζόμενους της υπηρεσίας, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα. Ένας από τους υπαλλήλους, παρά τη μακρά μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και σε επιπλέον 26 χρόνια φυλάκισης για απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η έφεση επρόκειτο να εξεταστεί τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε τότε, καθώς ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Ο δράστης, οπλισμένος με τσεκούρι, εισέβαλε απρόκλητα στα γραφεία της εφορίας και επιτέθηκε στους υπαλλήλους χωρίς καμία προειδοποίηση, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Η γυναίκα που είχε καταφέρει να παλέψει μαζί του για να σώσει τη ζωή της, μιλώντας πρόσφατα στο Star, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια τη στιγμή της επίθεσης:
«Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στη σπονδυλική μου στήλη. Θα μπορούσα να είμαι παράλυτη ή να μη ζω σήμερα».

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της εφορίας, που είχε επιχειρήσει να τον αφοπλίσει, σημείωσε: «Πέντε χρόνια μετά, αναρωτιόμαστε ακόμη γιατί συνέβη αυτό. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα…».

Η σημερινή εκδίκαση αναμένεται να επαναφέρει στη μνήμη των θυμάτων και των μαρτύρων εκείνη τη μέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία.
