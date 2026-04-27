Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα

Ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος της «Π» Βαγγέλης Γερογιάννης γράφει για την επιτυχία του ΟΦΗ και την αναπόφευκτη σύγκριση με την Παναχαϊκή

27 Απρ. 2026 11:48
Κάθε «κανονικός» φίλαθλος δεν μπορεί παρά να χάρηκε τη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ, που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Οι φίλοι των επαρχιακών ομάδων έχουν τραβήξει πολλά, οι χαρές είναι λίγες, όμως όταν έρχονται, απελευθερώνουν συναισθήματα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αν δεν τα ζήσει. Ανθρωποι κάθε ηλικίας έκλαιγαν μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού, το Ηράκλειο βούλιαξε για να υποδεχθεί τους θριαμβευτές και η κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά και η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι μια δικαίωση για την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία οκτώ χρόνια.

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη με την Παναχαϊκή. Είμαστε σίγουροι πως πολλοί φίλοι των «κοκκινόμαυρων» ζήλεψαν με την καλή έννοια τον ΟΦΗ και είναι λογικό. Και επειδή μιλάμε πολύ εύκολα στην Πάτρα για μεγάλες ομάδες, για ιστορία, για φανέλα και όλα αυτά που μας αρέσουν προκειμένου να κρυφτεί η γύμνια μας, ο ΟΦΗ έχει δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Ελλάδας και έχει λάβει μέρος επτά φορές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.

Οποιος βιαστεί να πει ότι «ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε έναν Μπούση», θα του απαντήσουμε ότι πριν τον Μπούση, ο ΟΦΗ βρέθηκε στα τάρταρα, όπως άλλωστε και η Παναχαϊκή. Σας θυμίζουμε πως τη σεζόν 2014-2015 λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια της Super League! Η ομάδα αποχώρησε από το πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής και τη σεζόν 2015-2016 συμμετείχε στη Γ’ Εθνική. Τότε κάτω από τη σκέπη του Ερασιτέχνη και τη στήριξη επιχειρηματιών από το Ηράκλειο, πήρε την άνοδο και επέστρεψε στη B’ Εθνική ή Football League όπως ονομαζόταν τότε.

Εκείνη την περίοδο συστάθηκε η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, απαλλαγμένη από τα χρέη, όπως είχε γίνει και στην Παναχαϊκή με την Παναχαϊκή Συμμαχία. Οι ίδιοι επιχειρηματίες, αλλά και ο Ερασιτέχνης, στήριξαν την ομάδα στα πρώτα χρόνια της Β’ Εθνικής και τη σεζόν 2017-2018 πήρε την άνοδο για τη Super League.

Σας θυμίζουμε επίσης πως τότε, διεκδικούσε και η Παναχαϊκή την άνοδο μαζί με ΟΦΗ και Αρη, αλλά στην Πάτρα γινόταν ολόκληρη συζήτηση για το αν θα αποκτηθούν 2-3 ποδοσφαιριστές προκειμένου η ομάδα να ανέβει, ή αν θα ακολουθηθεί το πλάνο πενταετίας!

Και τον Οκτώβριο του 2018 έρχεται ο ομογενής επιχειρηματίας Μιχάλης Μπούσης, που ανέβασε επίπεδο την ομάδα και έφτασε εδώ που γνωρίζουμε σήμερα. Προσέξτε και κάτι άλλο. Ο κ. Μπούσης δεν είχε καμία σχέση με την Κρήτη, καθώς ενεπλάκη μέσω του παλιού ποδοσφαιριστή Γιώργου Σαμαρά. Η ιστορία διδάσκει και απ’ αυτό το σύντομο φλας μπακ στο παρελθόν, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Οι ομάδες που έχουν ιστορία και φανέλα, αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον δρόμο τους, αλλά παίζει ρόλο και ο χρόνος. Ο ΟΦΗ τα κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια και η Παναχαϊκή βολοδέρνει από το 2003 μέχρι και σήμερα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Ερασιτέχνης μπήκε μπροστά στο Ηράκλειο, συσπείρωσε επιχειρηματίες, στήριξε και ίδιος την προσπάθεια, ενώ στην Πάτρα η ΠΓΕ αποτέλεσε μια μεγάλη «γάγγραινα» για το σωματείο, υπονομεύοντας πολλές φορές ό,τι καλό γινόταν.

 

Στο Ηράκλειο βρέθηκε ένας σοβαρός επενδυτής, αλλά όχι σε μια μέρα. Ενδιαφέρθηκαν παλιοί ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που είχαν άκρες και γνωριμίες, κινητοποίησαν κόσμο, το έψαξαν και το πέτυχαν. Δεν έγιναν όλα τυχαία. Το αποτέλεσμα: Ο ΟΦΗ επιστρέφει στους τίτλους, στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του δικού του γηπέδου, προοδεύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο.
Ακόμα και στη Γ’ Εθνική που βρέθηκε ο ΟΦΗ, δεν είχε λόγο κανένας γονέας στην ομάδα και κανένας οργανωμένος οπαδός, ενώ υπήρχε και ένας Ερασιτέχνης με …άντερα. Και μια ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά. Το πιο σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο περιπτώσεις είναι η ενότητα. Στο Ηράκλειο, ΟΦΗ και πόλη λειτούργησαν ως ένα. Στην Πάτρα, το χάσμα με την Παναχαϊκή παραμένει μεγάλο. Και όσο αυτό δεν γεφυρώνεται, η επιστροφή στις επιτυχίες θα μοιάζει όλο και πιο μακρινή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Χρηματιστήριο: Κέρδη στο άνοιγμα και θετικό κλίμα από τις ευρωπαϊκές αγορές
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
