Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τα φίλαθλα αισθήματα της για τον Ολυμπιακό φαίνεται πως δείχνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οπως αναφέρει η στήλη Big Mouth του Powergame.gr, μετά τα δύο ματς της ομάδας μπάσκετ που παρακολούθησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα παρακολουθήσει και την ποδοσφαιρική ομάδα στο Καραϊσκάκη στον αυριανό αγώνα για το Champions League, μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται πως η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας παρακολούθησε από το ΣΕΦ τους αγώνες για την Euroleague με την Παρί και την Ζάλγκιρις, αποδεικνυόμενη… γουρλού για το πειραϊκό σωματείο.

