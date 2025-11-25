Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μετά την παρουσία της στο ΣΕΦ για την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναμένεται να δώσει το παρών και στο Καραϊσκάκη.

Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός - Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
25 Νοέ. 2025 8:36
Pelop News

Τα φίλαθλα αισθήματα της για τον Ολυμπιακό φαίνεται πως δείχνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οπως αναφέρει η στήλη Big Mouth του Powergame.gr, μετά τα δύο ματς της ομάδας μπάσκετ που παρακολούθησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα παρακολουθήσει και την ποδοσφαιρική ομάδα στο Καραϊσκάκη στον αυριανό αγώνα για το Champions League, μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπενθυμίζεται πως η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας παρακολούθησε από το ΣΕΦ τους αγώνες για την Euroleague με την Παρί και την Ζάλγκιρις, αποδεικνυόμενη… γουρλού για το πειραϊκό σωματείο.

Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός - Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:15 Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ
9:11 Βαρουφάκης σε Τσίπρα: «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία»
9:02 Απευθείας συνομιλίες με Μαδούρο σχεδιάζει ο Τραμπ
8:59 Πάτρα: Διέλευση Ολυμπιακής Φλόγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη
8:55 Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν
8:53 Εκατοντάδες έλεγχοι και «καμπάνες» για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα
8:44 Πώς ηλικιωμένη «πάγιδεψε» απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
8:43 Πάτρα: Φωτίζεται απόψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος
8:36 Στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Ρεάλ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
8:34 Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Η μόνη σωστή πράξη ήταν η κωλοτούμπα»
8:30 Στις πληγείσες περιοχές της Βόνιτσας σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος
8:23 Ανησυχία για την Αγία Σοφία: Βαριά μηχανήματα μέσα στο μνημείο, φόβοι για ζημιές ΦΩΤΟ
8:22 Δήλωση Ε9: Ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν εκ νέου για τα ακίνητά τους
8:16 Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα
8:16 Τραμπ: Αποδέχθηκε πρόσκληση Σι για ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο
8:08 Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση
8:06 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία η κρίσιμη έφεση του πρώην δημάρχου
7:58 Eurostat: Η Δυτική Ελλάδα στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, τι «βλέπει» για μισθούς και εργασία
7:56 Μέχρι πότε «παγώνουν» οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων
7:47 Ο Τραμπ βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ