Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!

Διαθέτει 20 συνολικά καταστρώματα, που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 3.000 επιβάτες

Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!
01 Νοέ. 2025 16:31
Pelop News

Ένα από τα διασημότερα και υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια του κόσμου βρίσκεται στο λιμάνι του Κατακόλου! Πρόκειται για το Norwegian Viva που «έδεσε» από νωρίς σήμερα (1/11.2025 ) το πρωί στο λιμάνι προερχόμενο από τη Μύκονο κάνοντας «ποδαρικό για τον Νοέμβριο…

Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με τα 20 συνολικά καταστρώματα, που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 3000 επιβάτες δημιουργεί μια επιβλητική εικόνα παρά το γεγονός πως μέχρι και τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός ήταν βροχερός…

Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του iliaenimerosi.gr καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν τον κύριο λόγο που η αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι ήταν μειωμένη όμως η σταδιακή τους βελτίωση και η ηλιοφάνεια μετά τις 12 το μεσημέρι άλλαξαν τα δεδομένα και πολλοί αποφάσισαν να κάνουν την βόλτα τους (εκτός από τις «κλειστές» εκδρομές, κυρίως στην Αρχαία Ολυμπία)…

Το Norwegian Viva αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Κατακόλου περίπου στις 19.00 με επόμενο προορισμό το λιμάνι της Κέρκυρας…

Σημειώνεται πως μέσα στον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένες περίπου 20 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Κατακόλου σε μια σεζόν όπου ο καλύτερος μήνας ήταν ο περασμένος Οκτώβριος (οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 40)…

Πρόκειται για το δεύτερο από τα έξι εντυπωσιακά πλοία της κλάσης Prima της Norwegian Cruise Line, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες στους επιβάτες του…

Το Norwegian Viva είναι κατασκευασμένο μόλις το 2023 το εντυπωσιακό Norwegian Viva έχει μήκος 294 μέτρα, πλάτος 41 μέτρα, “μετράει” 20 καταστρώματα, 1646 καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 3099 επιβάτες τους οποίους εξυπηρετούν τα 1388 μέλη του πληρώματος (+ τους αξιωματικούς).

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο παρακάτω όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ πολλών άλλων, την τριώροφη πίστα αγώνων, μερικά από τα 13 μπαρ και τα 40 εστιατόρια που διαθέτει, τα καθηλωτικά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, το πολυτελές σπα και το μαγευτικό τριώροφο θέατρο που μεταμορφώνεται σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
17:21 Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό
17:11 Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς
17:01 Τοπόσημα στα γαλανόλευκα: Πατρινός φωτογράφος «ζωγράφισε» την 28η Οκτωβρίου
16:52 Η απίστευτη μεταμόρφωση του Έρικ Χάαλαντ
16:41 «Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια
16:31 Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!
16:19 Γιατί (σας) φαίνεται ότι ο σκύλος σας γαυγίζει χωρίς λόγο, τι μπορεί να συμβαίνει;
16:11 O Σ. Μπαρμπαρόσος κυνηγάει χαμόγελα αντί για ρεκόρ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ