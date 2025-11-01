Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!

Ένα από τα διασημότερα και υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια του κόσμου βρίσκεται στο λιμάνι του Κατακόλου! Πρόκειται για το Norwegian Viva που «έδεσε» από νωρίς σήμερα (1/11.2025 ) το πρωί στο λιμάνι προερχόμενο από τη Μύκονο κάνοντας «ποδαρικό για τον Νοέμβριο…

Το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με τα 20 συνολικά καταστρώματα, που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πάνω από 3000 επιβάτες δημιουργεί μια επιβλητική εικόνα παρά το γεγονός πως μέχρι και τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός ήταν βροχερός…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του iliaenimerosi.gr καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν τον κύριο λόγο που η αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι ήταν μειωμένη όμως η σταδιακή τους βελτίωση και η ηλιοφάνεια μετά τις 12 το μεσημέρι άλλαξαν τα δεδομένα και πολλοί αποφάσισαν να κάνουν την βόλτα τους (εκτός από τις «κλειστές» εκδρομές, κυρίως στην Αρχαία Ολυμπία)…

Το Norwegian Viva αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Κατακόλου περίπου στις 19.00 με επόμενο προορισμό το λιμάνι της Κέρκυρας…

Σημειώνεται πως μέσα στον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένες περίπου 20 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Κατακόλου σε μια σεζόν όπου ο καλύτερος μήνας ήταν ο περασμένος Οκτώβριος (οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 40)…

Πρόκειται για το δεύτερο από τα έξι εντυπωσιακά πλοία της κλάσης Prima της Norwegian Cruise Line, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες στους επιβάτες του…

Το Norwegian Viva είναι κατασκευασμένο μόλις το 2023 το εντυπωσιακό Norwegian Viva έχει μήκος 294 μέτρα, πλάτος 41 μέτρα, “μετράει” 20 καταστρώματα, 1646 καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά 3099 επιβάτες τους οποίους εξυπηρετούν τα 1388 μέλη του πληρώματος (+ τους αξιωματικούς).

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο παρακάτω όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ πολλών άλλων, την τριώροφη πίστα αγώνων, μερικά από τα 13 μπαρ και τα 40 εστιατόρια που διαθέτει, τα καθηλωτικά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας, το πολυτελές σπα και το μαγευτικό τριώροφο θέατρο που μεταμορφώνεται σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης!

