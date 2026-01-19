Στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των αγροτών: Στο τραπέζι τα 14 αιτήματα και οι «κόκκινες γραμμές»

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει να προσέρχονται οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων, ενόψει της συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη 1 το μεσημέρι.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απομακρυνθεί τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπούσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των μπλόκων αναμένεται να καταθέσουν στο κυβερνητικό επιτελείο λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια αντιμετώπισης. Στην αιχμή βρίσκονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, η διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης πρόσθετων οικονομικών μέτρων. Ωστόσο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να ζητήσουν την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Τα βασικά αιτήματα και οι «κόκκινες γραμμές»

Κεντρικό ζητούμενο για τους αγρότες παραμένουν τα διαρθρωτικά μέτρα. Μεταξύ άλλων, ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Δεύτερο βασικό αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.

Οι «κόκκινες γραμμές» που θέτουν συνοψίζονται σε τρεις άξονες: μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Η κυβερνητική εκπροσώπηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, υφυπουργοί των συναρμόδιων υπουργείων, γενικοί γραμματείς, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχει ήδη προγραμματιστεί σύσκεψη για το απόγευμα της Τρίτης (20/01/2026), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

