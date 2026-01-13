Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος

Λίγο μετά τις 14:00 ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στο κέντρο της Αθήνας και αμέσως μετά οι εκπρόσωποί τους ξεκίνησαν πεζή πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αγρότες έφτασαν εγκαίρως στο πρωθυπουργικό μέγαρο και στις 15:00 αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του για τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, με τις κινητοποιήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στο Μαξίμου 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι: Η τελική σύνθεση της επιτροπής πριν τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Ποιος είναι από τη Δ. Ελλάδα

Στη συνάντηση συμμετέχουν συνολικά 25 εκπρόσωποι του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα βασικά αιτήματα του κλάδου. Η εκπροσώπηση χαρακτηρίζεται αντιπροσωπευτική, καθώς περιλαμβάνει αγρότες από 14 διαφορετικά μπλόκα και οργανώσεις από όλη τη χώρα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και εκπρόσωποι που προέρχονται από τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα του Πανελλαδικού Συντονιστικού.

Στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή των αιτημάτων και η αναζήτηση κοινού τόπου, την ώρα που μέρος του αγροτικού κόσμου επιμένει στις κινητοποιήσεις και στους αποκλεισμούς δρόμων, ενώ άλλοι εκπρόσωποι εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε διάλογο.

Οι 25 αγρότες που συμμετέχουν στη συνάντηση

Χρήστος Τσίλιας, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Λιολιόπουλος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Νίκος Βόλκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Αθανάσιος Τόπης, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Ιωάννης Παναγής, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Γεώργιος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Νίκος Δημητριάδης, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Στέφανος Τοπαλίδης, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Θεόδωρος Παπακωστούλης, ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Αντώνης Μπατρακούλης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Νίκος Παρλάντζας, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων με απώλειες ζωικού κεφαλαίου

Κωνσταντίνος Καλόγερος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Χρήστος Πάντζιος, αγρότης, Μικροθήβες

Αναστασία Παπαθανασίου, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Ιωάννης Δημούλιας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου

Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού «Πήγασος Αγροδιατροφή»

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Δημήτριος Τσίλιας, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού

Γιάννης Γαϊτάνης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

Μανώλης Καβουσανάκης, ταμίας Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας

Γιάννης Φασομυτάκης, εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Νότιας Κρήτης

Το αποτέλεσμα της συνάντησης αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τις επόμενες κινήσεις των αγροτών, τόσο σε επίπεδο διαλόγου όσο και κινητοποιήσεων.

