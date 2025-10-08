Στο νοσοκομείο έγκυος κακοποιημένη με τραύματα από πιρούνι!

Έγκυος γυναίκα με τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από πιρούνι νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο.

«Τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές», αποκαλύψεις για την παρ’ ολίγον στυγερή δολοφονία στη Δροσιά

Η γυναίκα κατήγγειλε πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Πριν από λίγο ο άνδρας της εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού, ενώ αναμένεται η σύλληψή του.

Η 39χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τραύματα στο πρόσωπο και εξετάστηκε στα Επείγοντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια και «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν», σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική με αστυνομική προστασία, ενώ το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και η 38χρονη κατήγγειλε πως τα τραύματα της τα προκάλεσε ο σύζυγός της ο οποίος και αναζητείται.

