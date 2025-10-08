«Τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές», αποκαλύψεις για την παρ’ ολίγον στυγερή δολοφονία στη Δροσιά

Ο μάρτυρας εμφανίστηκε και έδωσε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την στιγμή που ο 29χρονος, ο νυν σύντροφος της πρώην γυναίκας του θύματος, επιτέθηκε στον 38χρονο

«Τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές», αποκαλύψεις για την παρ’ ολίγον στυγερή δολοφονία στη Δροσιά
08 Οκτ. 2025 19:03
Pelop News

Βρέθηκε ο μάρτυρας της παρ’ ολίγον στυγερής δολοφονίας στην Δροσιά στις 30/9/2025 και έδωσε αποκαλυπτικές πληροφορίες για το συμβάν στο Live News. O 29χρονος δράστης φαίνεται ότι «έψαχνε με μανία» τον 38χρονο τον οποίο πυροβόλησε τρεις φορές μπροστά στα μάτια του μάρτυρα.

Φρίκη, σύγχρονη δουλειά στην Ελλάδα, πώς εκμεταλλεύονται αλλοδαπούς εργάτες ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε βίντεο που είχε έρθει στο φως από την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά, φαινόταν πίσω στο βάθος ένας άνθρωπος – μάρτυρας να έχει ανοίξει τον φακό του κινητού του και να προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο μάρτυρας εμφανίστηκε και έδωσε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την στιγμή που ο 29χρονος, ο νυν σύντροφος της πρώην γυναίκας του θύματος, επιτέθηκε στον 38χρονο.

Εκείνος περνούσε τυχαία έξω από το σπίτι του 38χρονου, όπως λέει. Άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο αλλά δεν έδωσε σημασία. Σταμάτησε όταν άκουσε έναν άνθρωπο να καλεί σε βοήθεια.

Όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει βοήθεια και έβγαλα αμέσως το κινητό για να βάλω φακό». «Ο δράστης δεν φοβήθηκε καθόλου, ήμασταν τρία άτομα εκεί γύρω ακόμα μία κυρία στο μπαλκόνι». «Πήγε εκεί κοντά, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρώτα μίλαγε με το θύμα για να προσπαθήσει να τον βρει καθώς δεν μπορούσε να τον δει ανάμεσα στους θάμνους. Μετά εμφανίστηκε ο δράστης τον οποίο άκουγε να λέει «που είναι;» για να καταφέρει να αποτελειώσει τον 38χρονο.

«Είδα έναν με κουκούλα και φουλάρι μέχρι την μύτη, φαινόντουσαν μόνο τα μάτια του» συμπλήρωσε ο μάρτυρας.

Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί ο μάρτυρας φοβήθηκε και πήγε κάπου να κρυφτεί. Όταν ο δράστης έφευγε «περπάταγε ήρεμος λες και πήγαινε βόλτα στο Ζάππειο» λέει ο μάρτυρας.

Τέλος, όταν ο δράστης έφυγε, εκείνος πήγε να βοηθήσει τον 38χρονο και περίμενε μαζί του τις πρώτες βοήθειες. «Εκείνος πήρε αμέσως τηλέφωνο την μητέρα του αλλά όταν ήρθε δεν την άφησα να μπει μέσα για ευνόητους λόγους».

«Μας είπε ότι είχε φάει μια σφαίρα στο στήθος, μία στο χέρι και μία στο πόδι» κατέληξε.

Ο 29χρονος δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στην Ζάκυνθο το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά Αττικής στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του βασικού υπόπτου, καθώς το θύμα της απόπειρας δολοφονίας στη Δροσιά τον είχε κατονομάσει από την πρώτη στιγμή.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο Πέμπτη (9/10/2025).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:23 Μάντσεστερ: Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος
20:12 Παρελθόν ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα
20:00 Αποποίηση κληρονομιάς: Το σύστημα βγάζει εκτός τετραμήνου τα ραντεβού
19:51 Κογιώνης: «Κάναμε το πρώτο βήμα, θέλουμε να καθιερωθούμε»
19:44 «Όχι» στο lockdown, «ναι» στην ενίσχυση ελέγχων και μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
19:36 Η άδεια καρέκλα του Σαμαρά και η χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή ΦΩΤΟ
19:26 Καιρός (9/10/2025):Παροδικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
19:15 Στο νοσοκομείο έγκυος κακοποιημένη με τραύματα από πιρούνι!
19:03 «Τον πυροβόλησε μπροστά μας άλλες τρεις φορές», αποκαλύψεις για την παρ’ ολίγον στυγερή δολοφονία στη Δροσιά
19:00 Πάτρα: Νέο πλάνο για το Εργοστάσιο Τέχνης και την αίθουσα θεάτρου του Δημαρχείου
18:42 Αχαΐα – Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Και ο Ηλίας Χατζής στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη!
18:41 Β’ Κατηγορία: Η Θύελλα Αιγίου συνέτριψε τον Αετό Ρίου
18:37 Φρίκη, σύγχρονη δουλειά στην Ελλάδα, πώς εκμεταλλεύονται αλλοδαπούς εργάτες ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Γιατί παραμένει στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Ορίσαμε ξένους επιστήμονες για την εκταφή, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα»»
18:14 Όταν η τροφή γίνεται “εχθρός”: Η αόρατη επίδραση της τροφικής δυσανεξίας στην υγεία μας
18:09 «Μου είπε να βγάλω το εσώρουχο και να ξαπλώσω», πολύ σοβαρή καταγγελία αθλήτριας στίβου
18:07 Περπάτησαν μαζί για το Ευ ζην ΕΣΠΦΑΑΠ και Καλλιπάτειρα Πάτρας: Ένα πέρασμα που ενώνει σώμα, ψυχή και κοινότητα
18:00 Μύθος Νο 2: Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 4,5%
18:00 Καλάβρυτα: Διάσωση Γερμανού τουρίστα μετά από εκτροπή οχήματος σε πλαγιά
17:53 Γερμανία: Η δήμαρχος δείχνει τη θετή της κόρη ως υπεύθυνη για την επίθεση!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ