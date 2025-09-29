Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT

Το ARGONAUT στοχεύει να απαντήσει στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του ναυτικού τουρισμού στην ελληνοϊταλική θαλάσσια περιοχή, εστιάζοντας στις παράκτιες ζώνες και τις μαρίνες που επιβαρύνονται από εποχική κίνηση και περιβαλλοντικές πιέσεις.

29 Σεπ. 2025 16:11
Pelop News

Στο Τάραντο της Ιταλίας βρέθηκαν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δρ. Δημήτρης Κατσαρός, ο Συντονιστής Δρ. Στέφανος Μίχος και στελέχη της ομάδας έργου του Φορέα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου ARGONAUT, μιας διασυνοριακής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και του «πράσινου» θαλάσσιου τουρισμού.

Οι στρατηγικοί εταίροι από την Ιταλία και την Ελλάδα συνεισφέρουν με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Εταίροι του έργου από ελληνικής πλευράς είναι εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, ενώ από ιταλικής πλευράς είναι, μεταξύ άλλων,  ο επικεφαλής εταίρος ITS Academy Mobilita και ο δήμος Gallipoli.

O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Gianfranco Gadaleta, Συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία, καθώς και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., Δημήτρη Απέργη.

Ο κ. Κατσαρός, μετά το πέρας των συναντήσεων δήλωσε: “Το αποτύπωμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μακροπεριφέρεια με κρατική διάσταση αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την υλοποίηση σοβαρών στρατηγικών προγραμμάτων, που συμβάλλουν τα μέγιστα στη διακρατική συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη”.

