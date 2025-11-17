«Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου

Ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο, έφτασε με αεροσκάφος στην Ιταλία

«Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
17 Νοέ. 2025 21:22
Pelop News

Ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο, έφτασε με αεροσκάφος στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο.

Στην Πάτρα ολοκληρώθηκε ειρηνικά η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα αλλά ο Μάριος είναι σε υψηλή προτεραιότητα. «Στην Ιταλία, στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι…» έγραψε η μητέρα του Μάριου στα social media.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή να πάει καλά ο Μάριος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο παρότι δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται έξω. Σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη αλλά και δίνει πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», λέει ο αδερφός του Μάριου, ο Βασίλης.

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σημειώνει πως «η διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι πολυσύνθετη, πολύπλοκη διαδικασία που θέλει ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων που πρέπει να συντονιστούν όλες για να μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή τη διακρατική συμφωνία με την Ιταλία μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε ευκαιρία ζωής σε παιδιά ή ενήλικες με δύσκολα περιστατικά που δεν γίνονται δεκτά από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα και χρειάζονται επειγόντως μια μεταμόσχευση ήπατος για να σωθούν», τονίζει ο πρόεδρος του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου. Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
19:19 Βορίζια: Βίντεο «οδήγησε» στην αποφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ