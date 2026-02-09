Στόχος η μη ένταση

Με χαμηλές προσδοκίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί την Τετάρτη για την Αγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Τρία χρόνια μετά τους σεισμούς στη νότια Τουρκία και το μνημόνιο κατανόησης που ακολούθησε, ο ελληνοτουρκικός διάλογος βρίσκεται σε τέλμα.

Οι επόμενες εκλογές σε Ελλάδα (2027) και Τουρκία (2028) θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση, αλλά προς το παρόν κανείς δεν αναλαμβάνει τολμηρές πρωτοβουλίες.

Στόχος της συνάντησης θα είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, στα χνάρια του «μη πόλεμου» των Παπανδρέου – Οζάλ στο Νταβός το 1988.