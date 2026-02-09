Στόχος η μη ένταση

09 Φεβ. 2026 7:40
Pelop News

Με χαμηλές προσδοκίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί την Τετάρτη για την Αγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.
Τρία χρόνια μετά τους σεισμούς στη νότια Τουρκία και το μνημόνιο κατανόησης που ακολούθησε, ο ελληνοτουρκικός διάλογος βρίσκεται σε τέλμα.
Οι επόμενες εκλογές σε Ελλάδα (2027) και Τουρκία (2028) θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση, αλλά προς το παρόν κανείς δεν αναλαμβάνει τολμηρές πρωτοβουλίες.
Στόχος της συνάντησης θα είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, στα χνάρια του «μη πόλεμου» των Παπανδρέου – Οζάλ στο Νταβός το 1988.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:50 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ
7:40 Στόχος η μη ένταση
7:31 Απειλές Λαβρόφ σε Ευρώπη: Αν προκληθεί θα αντιδράσει με πλήρη στρατιωτική ισχύ
7:23 Θρίλερ με ακέφαλη σορό σε ΙΧ, στο Καρπενήσι, βρέθηκε σε γκρεμό
7:11 Στη ΜΕΘ 2χρονη, ανασύρθηκε αναίσθητη από συντριβάνι στην Καλλιθέα
23:20 Παναθηναϊκός: Πλησιάζει η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα – Έτοιμοι με τη Φενέρμπαχτσε
22:58 Τι θα ισχύσει το 2026 με τα εισιτήρια στα πλοία
22:44 WiFi χωρίς συσκευή: Η τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίζει άτομα και προκαλεί συναγερμό για την ιδιωτικότητα
22:31 Μακροζωία: Οι μικρές αλλαγές που μπορούν να χαρίσουν καλύτερα χρόνια ζωής
22:18 Βουδαπέστη: Ο μαζικός τουρισμός αλλάζει τον χαρακτήρα των ιστορικών ιαματικών λουτρών
22:12 Η Παναχαϊκή θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με Αχαγιά ΄82 – Φωτογραφίες/δηλώσεις
22:05 ΕΦΚΑ: Νέοι επανυπολογισμοί σε παλιές συντάξεις – Μειώσεις και επιστροφές χρημάτων αντί για αυξήσεις
22:00 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΝΟ Βουλιαγμένης – Τσίγκας: «Το μέλλον είναι εδώ!»
21:54 Η Βόρεια Κορέα στο ρυθμό του Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος – Πότε θα γίνει
21:46 Ο Πέλοπας έκοψε βασιλόπιτα, βράβευσε τους κορυφαίους του 2025 – Φωτογραφίες
21:43 Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ!
21:42 Έλον Μασκ: Ένα βήμα πριν τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο
21:30 Μητρώο Παροχών: Τέλος στα «σκόρπια» επιδόματα
21:19 Τζέφρι Επστάιν: Ο «διακαής πόθος» να φτάσει στο Κρεμλίνο και οι σκιώδεις διαδρομές προς τον Πούτιν
21:18 Ο Νηρέας ήταν ασταμάτητος με Επειό Ιλιδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ