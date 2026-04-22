Στον τελικό του Κυπέλλου ο Παναιγιάλειος

Στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών προκρίθηκε ο Παναιγιάλειος, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι (κ.α. και παράταση 0-0) το Πάτραι στο γήπεδο Προσφυγικών και περιμένει τον αντίπαλό του που θα προκύψει από το παιχνίδι Ατρόμητος – Θύελλα την ερχόμενη Τετάρτη.

Το α’ ημίχρονο δεν είχε να παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερο με τον Παναιγιάλειο να έχει μια υπεροχή, χωρίς όμως ευκαιρίες.

To Πάτραι έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο β’ ημίχρονο με τον Περλέσι να αναδεικνύεται σε ήρωα του αγώνα με τις αποκρούσεις του. Στο 62′ ο Σταυρόπουλος δεν μπόρεσε να τον νικήσει, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Σπανός έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο 81′ ο Μαστραντωνάκης έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο Περλέσι απέκρουσε, στη συνέχεια ο Σπανός από τα αριστερά έδωσε πάσα για τον Λεγάτο, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι άουτ. Στο 85′ σουτ του Μαστραντωνάκη μέσα από την περιοχή, έφυγε λίγο άουτ.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Παπαδημητρακόπουλος 1-0

Καμαρά 1-1

Αδαμόπουλος 2-1

Τασουλής 2-2

Καρμακόλιας Δοκάρι

Σκούτας 2-3

Γαβριήλ 3-3

Λαθύρης 3-4

Φούφουλας 4-4

Λιάτος 4-5

ΠΑΤΡΑΙ (Ν. Λουμπαρδέας): Κουτρούμπας, Στανής, Δρουγούτης, Κοτσόκολος, Αδαμόπουλος, Λεγάτος (113′ Φούφουλας), Λαλούσης (68′ Καρμοκόλιας), Μαστραντωνάκης (90′ Γιαννακούρας), Σπανός (113′ Παπαδημητρακόπουλος), Γερογιάννης (106′ Γαβριήλ), Σταυρόπουλος (77′ Μπακάλης).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Φ. Καζακόπουλος): Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασούλης, Ντούκας, Πολίτης (61′ Μπεκίρι), Καμαρά, Σταυρόπουλος (91′ Σκούτας), Σιάκας (61′ Λαθύρης), Φωκαΐδης, Μπουρλάκης (79′ Λιάτος), Κυριαζής (97′ Αθανασόπουλος).

