Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους

«Έχουμε μια μικρή κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κορύφωση και από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχή μείωση»

Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
28 Ιαν. 2026 22:27
Pelop News

Συνολικά σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ανέρχονται οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης, με τα φετινά ποσοστά να ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action 24, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά και υπάρχει ακόμη χρόνος για τις ευπαθείς ομάδες να προστατευθούν, καθώς το εμβόλιο απαιτεί από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες για να αναπτύξει πλήρη δράση.

Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ

Παρά τη σταδιακή κάμψη που παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως η έξαρση έχει κορυφωθεί. «Έχουμε μια μικρή κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κορύφωση και από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχή μείωση», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση κρουσμάτων.

Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η πίεση παραμένει αυξημένη, αλλά παραμένει ελεγχόμενη. Ειδική αναφορά έκανε στην αυξημένη προσέλευση στις εφημερίες, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, τονίζοντας ότι στα παιδιατρικά νοσοκομεία παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση αμέσως μετά την επανέναρξη των σχολείων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μικρότερη αναμονή».

Μάριος Θεμιστοκλέους: Προλαβαίνουν να εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες και παιδιά
Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και αντιικά φάρμακα, ενώ προέτρεψε τους πολίτες με συμπτώματα να απευθύνονται στον γιατρό τους. Παράλληλα, κάλεσε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες –καθώς και παιδιά έως 5 ετών– να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό.

Παράλληλα, έστειλε δύο σαφή μηνύματα: πρώτον, «όποιοι έχουν συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους», δεύτερον, «προλαβαίνουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν, καθώς και παιδιά μέχρι 5 ετών», υπογραμμίζοντας ότι «το εμβόλιο χρειάζεται από 10 ημέρες μέχρι 2 βδομάδες περίπου για να δράσει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ