«Σβήνουν» τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, νέα εκκαθαριστικά τον Απρίλιο

Αποκαθίσταται το λάθος στην πρώτη εκκαθάριση. Ποιοι ιδιοκτήτες σε πληγείσες και παραμεθόριες περιοχές απαλλάσσονται πλήρως ή κερδίζουν έκπτωση 50%.

23 Μαρ. 2026 8:43
Pelop News

Τέλος στην αναστάτωση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που, αν και επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, έλαβαν αρχικά χρεωστικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Με νέα τροπολογία, θεσπίζεται η έκδοση διορθωμένων εκκαθαριστικών με μηδενικό φόρο, τα οποία αναμένεται να αναρτηθούν εντός του Απριλίου.

Η νέα ρύθμιση καλύπτει ιδιοκτήτες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένα:

  • Αττική & Κορινθία: Ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 (Μάτι, Κινέτα κ.α.), καθώς και η ακίνητη περιουσία όσων έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα αυτά.

  • Βόρεια Εύβοια: Κτίρια στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού που καταστράφηκαν το 2021.

  • Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα: Σεισμόπληκτα ακίνητα (Μάρτιος 2021) σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα που κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.

  • Κρήτη & Νησιά Αιγαίου: Ακίνητα πληγέντα από σεισμούς και πλημμύρες σε Κρήτη (2021), Σάμο, Ικαρία και Χίο (2020).

  • Φλώρινα & Δυτική Μακεδονία: Οικισμοί που απαλλοτριώθηκαν λόγω κατολισθήσεων (Ανάργυροι) ή είναι πολεοδομικά ανενεργοί.

  • Έβρος: Πλήρης απαλλαγή για το σύνολο των ακινήτων στον Δήμο Σουφλίου για την ενίσχυση της παραμεθορίου.

Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση, το ποσό θα τους επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες φορολογικές οφειλές.

Μείωση 50% για μικρούς οικισμούς 

Για το 2026, προβλέπεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε:

  1. Οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής).

  2. Οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, παραμεθόριοι δήμοι Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας).

Προϋποθέσεις: Η αντικειμενική αξία της κατοικίας (100% κυριότητα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Σε περίπτωση που η έκπτωση δεν αποτυπώθηκε στο αρχικό εκκαθαριστικό, οι φορολογούμενοι έχουν το περιθώριο έως τις 31 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, δηλώνοντας σωστά τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αν το πρόβλημα επιμείνει, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ με το έντυπο «Δ500».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
