«Σβήνουν» τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, νέα εκκαθαριστικά τον Απρίλιο

Τέλος στην αναστάτωση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που, αν και επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, έλαβαν αρχικά χρεωστικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Με νέα τροπολογία, θεσπίζεται η έκδοση διορθωμένων εκκαθαριστικών με μηδενικό φόρο, τα οποία αναμένεται να αναρτηθούν εντός του Απριλίου.

Η νέα ρύθμιση καλύπτει ιδιοκτήτες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένα:

Αττική & Κορινθία: Ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 (Μάτι, Κινέτα κ.α.), καθώς και η ακίνητη περιουσία όσων έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα αυτά.

Βόρεια Εύβοια: Κτίρια στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού που καταστράφηκαν το 2021.

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα: Σεισμόπληκτα ακίνητα (Μάρτιος 2021) σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα που κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.

Κρήτη & Νησιά Αιγαίου: Ακίνητα πληγέντα από σεισμούς και πλημμύρες σε Κρήτη (2021), Σάμο, Ικαρία και Χίο (2020).

Φλώρινα & Δυτική Μακεδονία: Οικισμοί που απαλλοτριώθηκαν λόγω κατολισθήσεων (Ανάργυροι) ή είναι πολεοδομικά ανενεργοί.

Έβρος: Πλήρης απαλλαγή για το σύνολο των ακινήτων στον Δήμο Σουφλίου για την ενίσχυση της παραμεθορίου.

Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση, το ποσό θα τους επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες φορολογικές οφειλές.

Μείωση 50% για μικρούς οικισμούς

Για το 2026, προβλέπεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε:

Οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής). Οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, παραμεθόριοι δήμοι Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας).

Προϋποθέσεις: Η αντικειμενική αξία της κατοικίας (100% κυριότητα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Σε περίπτωση που η έκπτωση δεν αποτυπώθηκε στο αρχικό εκκαθαριστικό, οι φορολογούμενοι έχουν το περιθώριο έως τις 31 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, δηλώνοντας σωστά τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αν το πρόβλημα επιμείνει, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ με το έντυπο «Δ500».

