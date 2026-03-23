«Σβήνουν» τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, νέα εκκαθαριστικά τον Απρίλιο
Αποκαθίσταται το λάθος στην πρώτη εκκαθάριση. Ποιοι ιδιοκτήτες σε πληγείσες και παραμεθόριες περιοχές απαλλάσσονται πλήρως ή κερδίζουν έκπτωση 50%.
Τέλος στην αναστάτωση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που, αν και επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, έλαβαν αρχικά χρεωστικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Με νέα τροπολογία, θεσπίζεται η έκδοση διορθωμένων εκκαθαριστικών με μηδενικό φόρο, τα οποία αναμένεται να αναρτηθούν εντός του Απριλίου.
Η νέα ρύθμιση καλύπτει ιδιοκτήτες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένα:
-
Αττική & Κορινθία: Ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 (Μάτι, Κινέτα κ.α.), καθώς και η ακίνητη περιουσία όσων έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα αυτά.
-
Βόρεια Εύβοια: Κτίρια στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού που καταστράφηκαν το 2021.
-
Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα: Σεισμόπληκτα ακίνητα (Μάρτιος 2021) σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα που κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.
-
Κρήτη & Νησιά Αιγαίου: Ακίνητα πληγέντα από σεισμούς και πλημμύρες σε Κρήτη (2021), Σάμο, Ικαρία και Χίο (2020).
-
Φλώρινα & Δυτική Μακεδονία: Οικισμοί που απαλλοτριώθηκαν λόγω κατολισθήσεων (Ανάργυροι) ή είναι πολεοδομικά ανενεργοί.
-
Έβρος: Πλήρης απαλλαγή για το σύνολο των ακινήτων στον Δήμο Σουφλίου για την ενίσχυση της παραμεθορίου.
Σημείωση: Όσοι έχουν ήδη καταβάλει την πρώτη δόση, το ποσό θα τους επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες φορολογικές οφειλές.
Μείωση 50% για μικρούς οικισμούς
Για το 2026, προβλέπεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε:
-
Οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής).
-
Οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, παραμεθόριοι δήμοι Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας).
Προϋποθέσεις: Η αντικειμενική αξία της κατοικίας (100% κυριότητα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Σε περίπτωση που η έκπτωση δεν αποτυπώθηκε στο αρχικό εκκαθαριστικό, οι φορολογούμενοι έχουν το περιθώριο έως τις 31 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, δηλώνοντας σωστά τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αν το πρόβλημα επιμείνει, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ με το έντυπο «Δ500».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News