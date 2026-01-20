Συγκίνηση και ειδήσεις στην πίτα του ΙΟΠ

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.

Η εκδήλωση ξεχώρισε από την παρουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή και καλυτέρου νέου ιστιοπλόου, Νικόλαου Παππά, τις βραβεύσεις, την ανάδειξη επίτιμων μελών του Ι.Ο.Πατρών, την είδηση από τον πρόεδρο του ΙΟΠ, Κώστα Καλογερόπουλο, πως τον Ιούλιο 2026 η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 13 στην κατηγορία Optimist, στο οποίο θα αγωνιστούν πάνω από 400 αθλητές και την είδηση από τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο, ο οποίος ανακοίνωσε πως η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο κέντρο της πόλης στην νότια λεκάνη (πρώην Γαλλικός Μόλος) για τις ανάγκες της κωπηλασίας και της ιστιοπλοΐας στα πλαίσια μιας κοινής πρότασης των ομίλων (ΝΟΠ, ΙΟΠ, ΑΙΟ Ιάσων).

Αυτό αποτελεί μια εντυπωσιακή είδηση για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο και όλοι ευελπιστούμε στην υλοποίησή της.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με στιγμιότυπα από τις διεθνείς επιτυχίες των Ελλήνων ιστιοπλόων στις κατηγορίες ανάπτυξης, όπου έχει καταστήσει την χώρα μας τόπο άθλησης και προπόνησης και ξένων αποστολών.

Συγκινητική στιγμή, ήταν εκείνη της βράβευσης από τον πρόεδρο του Ι.Ο. Πατρών, του νεαρού ιστιοπλόου από την Βόνιτσα του Νίκου Παππά όπου όρθιοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν την είσοδο του παγκόσμιου πρωταθλητή και του καλύτερου νέου ιστιοπλόου όπως τον ανακήρυξε η Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για το 2025. Ο Νικόλαος Παππάς συνοδευόταν από τον πρόεδρο Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας, κ. Πανταζή Πανταζόπουλο.

Εξίσου ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ανάδειξη επίτιμων μελών του Ι.Ο. Πατρών του π. Υφυπουργού, βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, του δικηγόρου του Ομίλου, Κώστα Κρεμμύδα και του μεγάλου χορηγού του ΙΟΠ, Σπύρου Γεννατά για την προσφορά τους, ενώ τίμησε αθλητές της ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης που πάνω από 40 χρόνια συνεχίζουν να λαμβάνουν μέρος στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Ομίλου.

Τον Λάκη Νικολάτο, τον Δημήτρη Τσελίκα, την Γιώτα Ραβαζούλα και τον Διονύση Ραυτόπουλο. Η διάκριση για την πιο αξιόλογη ναυτική πράξη το 2025 απονεμήθηκε στον Αριστοτέλη Κουλουμπή – Καλογερόπουλο για την συμμετοχή του με το σκάφος του ομίλου στον απεγκλωβισμό των κατοίκων στις φωτιές του καλοκαιριού.

Ακολούθησε η βράβευση του αθλητή Λάμπρου Γεωργόπουλου για την διάκρισή του, 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στρατ. Σχολών Trident 16, 2η θέση στο Παν-ιταλικό Πρωτάθλημα Στρατ. Σχολών Trident 16, 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στρατ. Σχολών J-70.

Στη συνέχεια βραβεύτηκαν οι αθλητές του Ολυμπιακού Τριγώνου: Νταγκουνάκη Αριάδνη πρόκριση στην Προεθνική, Δούσκα Κωνσταντίνα πρόκριση στην Εθνική ομάδα, Κουτσουρόπουλος Φίλιππος – Άγγελος πρόκριση στην Προεθνική, Αργυρός Ιωάννης πρόκριση στην Προεθνική στην Κατηγορία ILCA 4 και Ματθαιόπουλος Μάριος πρόκριση στην Προεθνική και Αργυρός Λεωνίδας πρόκριση στην Προεθνική, Αναμνηστικό παρέλαβαν οι νεαροί αθλητές του τμήματος, Κουτσουρόπουλος Παναγιώτης, Ανδριόπουλος Ηλίας, Καρακαπιλίδης Ιωάννης, Χονδρομάρα Μυρτώ, Ρόζου Βασιλική Κανακάρης Παναγιώτης, Τρανώρης Στέλιος, Κορδάς Έκτορας, Τριανταφύλλου Ιωάννης και Τριανταφύλλου Ζωή.

Ακολούθησε η βράβευση των κυβερνητών και των πληρωμάτων των σκαφών που κατέλαβαν τις τρείς πρώτες θέσεις στους 11 αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης που διοργάνωσε ο Όμιλος καθώς και το σκάφος «SOCRATIS P.» (Μπαρμπέτας Αντώνης) για την συμπλήρωση των περισσοτέρων μιλίων της αγωνιστικής περιόδου του 2025

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Hansa 303 Single & Double, που διοργάνωσε Ι.Ο. Πατρών στην πόλη μας και βραβεύτηκαν οι αθλητές που αγωνίστηκαν: Αλέξανδρος Γαλιατσάτος, Αργυρός Ιωάννης, Κακαβούλας Νικόλαος, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Μιχαήλ Μαραγκός, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Παναγιώτα Παπακωνσταντινοπούλου, Ιωάννα Δευτεραίου και Διαγόρας Γκόφας. Μέγας Δωρητής του Προγράμματος Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή των διπλωμάτων στους 35 απόφοιτους της 112ης σειράς της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του Ομίλου.

Στην γιορτή του ΙΟΠ παραβρέθηκαν: η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, οι Αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος, Άννα Μαστοράκου, Φωκίων Ζαΐμης και Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων Τάκης Πετρόπουλος ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, ως εκπρόσωπος του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα η σύζυγός του Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη (στην εκδήλωση διαβάστηκε και ο χαιρετισμός του Υφυπουργού), ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο π. πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών Γεώργιος Παναγιωτάκης, ως εκπρόσωπος του κ. Αρχηγού ΓΕΝ ο αντιπλοίαρχος Μιχαήλ Κούλας, από τη 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ., η υπολιμενάρχης κ. Παναγιώτα Κολοβού, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γεράσιμος Φεσσιάν, ο πρόεδρος συλλόγου Αποστράτων Λιμενικών κος. Ιωάννης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος ΣΕΒΙΠΑ Δημήτρης Λειβαδάρος, ο πρόεδρος του Ν.Ο. Μεσολογγίου Γεράσιμος Κοτσίρης, ο Σπύρος Γεννατάς από την χορηγό εταιρεία Super Cargo, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ε.Ε.Σ κ. Τάνια Κανελλοπούλου, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, εκπρόσωπος του ΝΟΠ, εκπρόσωποι Ρόταρυ Πάτρας, τα μέλη του ΔΣ του ΙΟΠ, ιστιοπλόοι, αθλητές και φίλοι του Ομίλου.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Παντελίδης, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος, μέλος του ΙΟΠ, Ρούλα Κωστακοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



