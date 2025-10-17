Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις δηλώσεις Φεύγα: «Έλλειψη ενσυναίσθησης για τα θύματα των Τεμπών»

Ακόμη μία μετωπική πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορευτούν δράσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τις δηλώσεις του στελέχους της ΝΔ Βασίλη Φεύγα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action 24, ο κ. Φεύγας προκάλεσε αντιδράσεις όταν σχολίασε ότι «τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα», επισημαίνοντας πως στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη «υπάρχουν τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα» και πως «δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας εκεί».





«Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, αλλά υπάρχει σύγχυση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε λόγο για «πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης» και «προσβολή στη μνήμη των θυμάτων».

«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειές τους. Η ασφάλεια των πολιτών είναι υποχρέωση της πατρίδας μας. Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπενθύμιση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.





Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος αντέδρασε άμεσα, απαντώντας on air: «Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν κι αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση που ποτέ δεν διορθώσατε».

Ο κ. Φεύγας επανήλθε, λέγοντας: «Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει άνθρωπο λόγω κρατικής αμέλειας σε τροχαίο ή στο Μάτι. Συμφωνείτε να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς το ΠΑΣΟΚ ζητά πολιτική αποδοκιμασία των δηλώσεων Φεύγα, κάνοντας λόγο για «αναισθησία και θεσμικό κατήφορο».

