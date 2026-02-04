Συλλήψεις σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία: Όπλα, μέθη, ναρκωτικά και οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου. Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Αιτωλοακαρνανία

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, στην Περιφερειακή Οδό Ναυπάκτου – Αμφίσσης. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης.

Το ίδιο βράδυ, στο Μεσολόγγι, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για έλεγχο, ενώ σε αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.

