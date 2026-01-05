Σύλληψη 15χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο Κερατσίνι μετά από καταδίωξη

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους του Κερατσινίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Δημοκρατίας, μετά από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στο σήμα για έλεγχο, οι δύο επιβαίνοντες δεν σταμάτησαν, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους και στην οδό Μαδύτου η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε, καθώς εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον 15χρονο οδηγό, ενώ ο συνεπιβάτης είχε προηγουμένως διαφύγει πεζός και αναζητείται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την ακινητοποίηση ο ανήλικος επιχείρησε να διαφύγει, ρίχνοντας τη μοτοσικλέτα πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο 15χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τον σχηματισμό δικογραφίας, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη στις 12 Δεκεμβρίου από την ευρύτερη περιοχή.

