Σύλληψη 45χρονου στον Κολωνό επειδή πέταγε μπάζα – Ψάχνουν δύο ακόμη άτομα

Επ’ αυτοφώρω εντοπίστηκε να πετά οικοδομικά υλικά σε οικόπεδο της περιοχής

19 Απρ. 2026 18:43
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Απριλίου στην περιοχή του Κολωνού, όταν διαπιστώθηκε ότι προχωρούσε σε παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν τον 45χρονο να κινείται με όχημα φορτωμένο με στερεά οικοδομικά υλικά. Λίγο αργότερα, τον είδαν να απορρίπτει τα υλικά σε οικόπεδο της περιοχής, χωρίς καμία σχετική άδεια.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον άνδρα επί τόπου, πριν τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ του βεβαιώθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, που επιβαρύνει σημαντικά το αστικό τοπίο.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση και να σχετίζονται με την παράνομη διαχείριση των αποβλήτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η παράνομη απόρριψη μπαζών και άλλων υλικών επιφέρει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ