Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα

Στην Αθήνα στα Βριλήσσια συνελήφθη χθες (12/1/2026) 49χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος, χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, φέρεται να προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Κατά την έρευνα από τους αστυνομικούς της Ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων, βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη και είχαν αποθηκευτεί από τον 49χρονο σε ηλεκτρονικά μέσα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Αναζητήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



