Σύλληψη 60χρονου για εμπρησμό εστιατορίου στη Βουλιαγμένη: Στην κατοχή του σκάφη, όπλα και μαχαίρια
10 Οκτ. 2025 12:02
Έναν χρόνο μετά την εμπρηστική επίθεση σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της υπόθεσης. Ο άνδρας συνελήφθη στη Νίκαια, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε σκάφος που είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο εμπρησμός είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου 2024, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο εστιατόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 60χρονος είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρακολουθώντας αρχικά τον χώρο. Λίγο αργότερα ανέβηκε στην οροφή του καταστήματος και έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Κατά τις έρευνες σε οικίες στη Νίκαια και το Λουτράκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

  • μία καραμπίνα χωρίς άδεια,
  • τρία παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,
  • πέντε μαχαίρια, δύο ξίφη και ένα τσεκούρι,
  • τρεις φακούς,
  • τρία σκάφη και ένα τρέιλερ μεταφοράς,
  • τέσσερις εξωλέμβιους κινητήρες,
  • ρουχισμό, υποδήματα και δύο σακίδια,
  • κινητό τηλέφωνο και usb.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία ακόμη σκάφη – δύο εκ των οποίων με εξωλέμβιες μηχανές – και δύο τρέιλερ χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος μηχανή που είχαν δηλωθεί ως προϊόντα υπεξαίρεσης θα επιστραφούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.
