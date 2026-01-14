Σύλληψη δύο γιατρών στη Ρωσία μετά το θάνατο εννέα νεογνών σε μαιευτήριο της Σιβηρίας

Στη Ρωσία στη σύλληψη του επικεφαλής γιατρού και του προσωρινού διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο της Σιβηρίας προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, μετά τον θάνατο εννέα νεογέννητων βρεφών, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της χώρας.

Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ

Οι δύο γιατροί κρατούνται με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για σοβαρές παραλείψεις στην παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους ή με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους.

Θάνατοι νεογνών σε διάστημα έξι εβδομάδων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής, οι θάνατοι σημειώθηκαν στο διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2025 έως 12 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η μη ορθή εκτέλεση των επίσημων και επαγγελματικών καθηκόντων των υπόπτων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα νεογνών».

Οργή και πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως μέσω κρατικών αλλά και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και πολιτική κατακραυγή στη Ρωσία. Πολιτικοί αναλυτές, δημόσια πρόσωπα και πολίτες θέτουν ερωτήματα για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι αναφορές στην αντίφαση με τη στρατηγική του Κρεμλίνου για την αύξηση των γεννήσεων, έναν από τους βασικούς στόχους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που τέτοιες τραγωδίες πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



