Σύλληψη φυγόποινου στην Πρέβεζα – Είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Ένας φυγόποινος αλλοδαπός συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης δέκα (10) ετών και δύο (2) μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 50.500 ευρώ, για παράνομη μεταφορά και διακίνηση μεταναστών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα σε περιοχή της Πρέβεζας και προχώρησαν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο οποίος αποκάλυψε ότι αναζητούνταν εδώ και καιρό για την εκτέλεση της ποινής του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για την έκτιση της ποινής του.

