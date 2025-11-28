Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι αλλάζει και πώς σχολιάζεται

Η νέα Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων χαρακτηρίζεται από τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ως μια «τίμια» και ισορροπημένη συμφωνία που ενισχύει τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας και δημιουργεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά φέρει την υπογραφή του συνόλου των κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την αφετηρία για την οριστική άρση μνημονιακών περιορισμών που ίσχυαν από το 2012.

Κεντρικός στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), οι οποίες αποτελούν, σύμφωνα με όλους τους εκπροσώπους, τον βασικό μηχανισμό που εξασφαλίζει δίκαιες αμοιβές, διαφάνεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Η συμφωνία αναπτύσσεται γύρω από τρεις άξονες:

@ Ο πρώτος άξονας αφορά τη διευκόλυνση της επέκτασης των ΣΣΕ, ώστε μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων να καλύπτεται από συλλογικά καθορισμένους όρους εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης θέσεων εργασίας από 50% σε 40%, ενώ προβλέπεται ότι το ποσοτικό κριτήριο δεν θα εξετάζεται όταν τη σύμβαση συνυπογράφουν εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Παράλληλα, παρέχεται στη ΓΣΕΕ επικουρικός ρόλος στη σύναψη κλαδικών συμβάσεων.

@ Ο δεύτερος άξονας επαναφέρει το καθεστώς πλήρους μετενέργειας των ΣΣΕ, καταργώντας τη μνημονιακή ρύθμιση της μερικής ισχύος μόνο τεσσάρων όρων. Πλέον, όλοι οι όροι μιας σύμβασης συνεχίζουν να ισχύουν για τρεις μήνες μετά τη λήξη της και εξακολουθούν να προστατεύουν τον εργαζόμενο έως τη σύναψη νέας σύμβασης, συλλογικής ή ατομικής. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων και την προστασία των εισοδημάτων.

@ Ο τρίτος άξονας αφορά τη βελτίωση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών μέσω του ΟΜΕΔ, με τη θέσπιση μηχανισμού προελέγχου για μονομερή προσφυγή και την κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας, ώστε οι διαφορές να επιλύονται ταχύτερα.

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου τονίζουν ότι η νέα πραγματικότητα οικονομικής ανάπτυξης επιβάλλει ευρύτερη κάλυψη εργαζομένων από ΣΣΕ, αύξηση παραγωγικότητας και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Ολοι συμφωνούν ότι η συνεργασία αυτή δημιουργεί στέρεες βάσεις για υψηλότερους μισθούς, υγιείς εργασιακές σχέσεις και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος: Οχι θεσμικοί μεσάζοντες

Το μέλος της ΓΣΕΕ Δημήτρης Καραγεωργόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης δημοσίου διαλόγου για την επαναφορά των συλλογικών Συμβάσεων.

Οπως τονίζει «η επαναφορά των ΣΣΕ δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μηχανισμούς που περιορίζουν την αυτονομία των κλαδικών ομοσπονδιών, δυσκολεύουν την πρόσβαση στον ΟΜΕΔ και διατηρούν τον κατώτατο μισθό στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης. Τέτοιοι όροι δεν ενισχύουν τη συλλογική διαπραγμάτευση, την περιορίζουν.

Οφείλουμε ως ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των κλαδικών οργανώσεων να υπογράφουν και να διεκδικούν συλλογικές ρυθμίσεις χωρίς θεσμικούς “μεσάζοντες” και χωρίς πρόσθετα εμπόδια. Ο ρόλος που επιχειρούν κυβέρνηση και εργοδότες να μας αποδώσουν, δηλαδή του ‘’ενδιάμεσου gatekeeper’’ που μπορεί να καθορίζει πότε μια κλαδική σύμβαση επεκτείνεται, αδικεί τη ΓΣΕΕ και μπορεί να θεωρηθεί ως υπονόμευση του κλαδικού συνδικαλισμού και πρότυπο ξένο προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η συλλογική αυτονομία δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι πυλώνας της δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς.

Η σημερινή συμφωνία παρουσιάστηκε ως “ιστορική”. Την ιστορία όμως θα τη γράψει η πραγματικότητα: αν θα έχουμε ουσιαστική ενίσχυση των ΣΣΕ ή ένα πλαίσιο πιο ελεγχόμενο, με περιορισμούς που εξυπηρετούν περισσότερο τη σταθερότητα των εργοδοτών παρά τη δύναμη των εργαζομένων.

Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε θετικό βήμα, αλλά και για να λέμε καθαρά τι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας».

Θεόδωρος Ξούλος: Ζωντανή η λογική των μνημονίων

Ο Θεόδωρος Ξούλος, οικονομολόγος – σύμβουλος ασφαλιστικών, εργατικών & συνταξιοδοτικών θεμάτων, έκανε το εξής σχόλιο: Σήμερα, ανακοινώθηκε η «Κοινωνική Συμφωνία» κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κι ενώ η χώρα έχει τυπικά εξέλθει από τα μνημόνια από το 2018, αντί να δούμε ουσιαστική αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, το αρμόδιο υπουργείο περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις που αφήνουν άθικτο τον πυρήνα του μνημονιακού πλαισίου.

Δεν επαναφέρεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, παραμένει σε εκκρεμότητα η επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ενώ δεν αποκαθίσταται πλήρως η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων. Ταυτόχρονα, διατηρείται το σύνολο σχεδόν των μνημονιακών ρυθμίσεων.

Τα εξοντωτικά ωράρια που φτάνουν τις 13 ώρες, η αναιτιολόγητη απόλυση, ο δραστικός περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία, η εργασία την 6η ημέρα με οριακή προσαύξηση του ημερομισθίου και μια ιδιαίτερα αποδυναμωμένη Επιθεώρηση Εργασίας, χωρίς την αναγκαία ισχύ και στελέχωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες μικρές «βελτιώσεις» προβάλλονται επικοινωνιακά δεν αλλάζουν την ουσία: η λογική των μνημονίων παραμένει ζωντανή και καθορίζει την καθημερινότητα των εργαζομένων. Οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες· τα ωράρια γίνονται όλο και πιο ‘’ευέλικτα’’ για τον εργοδότη και ασφυκτικά για τον εργαζόμενο· οι τιμές στα βασικά αγαθά παραμένουν στα ύψη».

