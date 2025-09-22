Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Αχαΐας: «Να σταματήσει η νέα σφαγή στη Γάζα»

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Αχαΐας καταδικάζει με σφοδρότητα την κλιμάκωση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» στη Γάζα, κάνοντας λόγο για νέα σφαγή εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι με τη στήριξη ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ επιχειρείται η ολοκλήρωση μιας «κτηνωδίας», με τη Γάζα να ισοπεδώνεται και τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, μόνο μέσα σε μία ημέρα σκοτώθηκαν 106 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 91 μέσα στην πόλη, ενώ 370.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εικόνες από τη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού αποτελούν χαστούκι για όσους συνεχίζουν να μιλούν για «δικαίωμα στην αυτοάμυνα», καταγγέλλοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που διατηρεί συνεργασία με το Ισραήλ. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του και στα κόμματα που στηρίζουν τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι όσοι στηρίζουν τους πολεμικούς προϋπολογισμούς έχουν «λερωμένα τα χέρια τους».

«Αυτές τις ώρες κανένας δεν μπορεί να σιωπά, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, ζητώντας να τερματιστεί άμεσα η δολοφονική επίθεση, να σταματήσει κάθε στήριξη και συνεργασία με το Ισραήλ και να υλοποιηθεί η απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Ολοκληρώνοντας, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Αχαΐας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό και τονίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό του «μέχρι να αποκτήσει τη δική του ανεξάρτητη πατρίδα στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

