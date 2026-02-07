Συλλυπητήρια του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την απώλεια του Γιώργου Παρχαρίδη

«Έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού για τον μισό αιώνα παρουσίας, δράσης και προσφοράς για την διάσωση, διάδοση και προβολή της ποντιακής κληρονομιάς και για το πάθος με το οποίο αγωνίστηκε για την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου»

Συλλυπητήρια του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την απώλεια του Γιώργου Παρχαρίδη
07 Φεβ. 2026 10:42
Pelop News

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Γεώργιου Παρχαρίδη, Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και Ομότιμο Καθηγητή Καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, αναφέρει:

«Αποχαιρετούμε σήμερα ένα καλό φίλο, έναν αγωνιστή της ζωής, έναν επιστήμονα, ένα ανήσυχο πνεύμα.

Ο Γιώργος Παρχαρίδης με τη γνώση του, τη συνέπειά του και τον δυναμισμό του έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού για τον μισό αιώνα παρουσίας, δράσης και προσφοράς για την διάσωση, διάδοση και προβολή της ποντιακής κληρονομιάς και για το πάθος με το οποίο αγωνίστηκε για την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τους συγχωριανούς του στο Πρωτοχώρι Κοζάνης και απέδειξε ότι και ως πρόσφυγες με το πάθος για τη ζωή φυτρώνουν πάνω στην πέτρα και προχωρούν.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στη μεγάλη οικογένεια του Ποντιακού Ελληνισμού».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:54 Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με Μαράια Κάρει, Αντρέα Μποτσέλι και πολλές αντιδράσεις
10:42 Συλλυπητήρια του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την απώλεια του Γιώργου Παρχαρίδη
10:30 Άβυσσος η διαφορά στα επιτόκια: Απόφαση–σταθμός του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη
10:24 «Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», ο Ηλίας Βαλάσης για την πίστη του
10:14 Μόρνος: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά νερό, «ανάσα» από τις βροχοπτώσεις
10:02 Καιρός: Σύννεφα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
9:52 Μαραθώνος: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μηχανή
9:41 Σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο: Πάνω από 200 προσαγωγές
9:30 Στη σκιά του δρόμου
9:21 «Είδα μάλλον το κορίτσι, δεν έδειχνε χαμένη» μαρτυρία για τη Λόρα από τη Στουτγκάρδη
9:10 «Του άρεσε να μαζεύει μανιτάρια στο δάσος», συγγενικό πρόσωπο περιγράφει τον 54χρονο σμήναρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία
23:59 Οδηγίες: Προσοχή, τι δεν πρέπει να ταΐζoυμε τον σκύλο μας όταν μεγαλώσει
23:57 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η είσοδος της Ελλάδας στην τελετή έναρξης
23:39 Κάθειρξη 23 ετών σε 76χρονο στη Βρετανία, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά σε αγόρια σε κατασκήνωση
23:21 Η Εθνική μας γιόρτασε το χάλκινο στο Βελιγράδι στο εστιατόριο του Πίτερς, ΦΩΤΟ
22:47 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Έκτακτη προειδοποίηση για επικίνδυνη εισροή υδάτων
22:37 «Έκανα λάθη, αλλά έκανα ψυχοθεραπεία και ζήτησα συγγνώμη από το παιδί μου», αποκαλύψεις από τη Χριστίνα Τσάφου
22:31 Αποκάλυψη: Πώς τον πλησίασαν και πώς στρατολογήθηκε από την Κίνα ο σμήναρχος
22:20 Άννα Στρατινάκη: Βγαίνει στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα που τη αφορούν σκόπιμα και συκοφαντικά
22:10 Κρατούσαν ομήρους στη Γαλλία δικαστή και τη μητέρα της, ζητούσαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ