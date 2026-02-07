Συλλυπητήρια του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την απώλεια του Γιώργου Παρχαρίδη

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Γεώργιου Παρχαρίδη, Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και Ομότιμο Καθηγητή Καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, αναφέρει:

«Αποχαιρετούμε σήμερα ένα καλό φίλο, έναν αγωνιστή της ζωής, έναν επιστήμονα, ένα ανήσυχο πνεύμα.

Ο Γιώργος Παρχαρίδης με τη γνώση του, τη συνέπειά του και τον δυναμισμό του έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού για τον μισό αιώνα παρουσίας, δράσης και προσφοράς για την διάσωση, διάδοση και προβολή της ποντιακής κληρονομιάς και για το πάθος με το οποίο αγωνίστηκε για την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τους συγχωριανούς του στο Πρωτοχώρι Κοζάνης και απέδειξε ότι και ως πρόσφυγες με το πάθος για τη ζωή φυτρώνουν πάνω στην πέτρα και προχωρούν.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στη μεγάλη οικογένεια του Ποντιακού Ελληνισμού».

