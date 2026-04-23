«Συναγερμός» για τον τραυματισμό του Γιαμάλ, θα προλάβει το Μουντιάλ ;

Ο ισπανός σταρ χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, η οποία αυτή την στιγμή διεκδικεί το πρωτάθλημα στην La Liga

«Συναγερμός» για τον τραυματισμό του Γιαμάλ, θα προλάβει το Μουντιάλ ;
23 Απρ. 2026 11:07
Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και υπάρχουν φόβοι για την συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Στον χθεσινοβραδινό αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Θέλτα, ο νεαρός σούπερ σταρ ενώ είχε δώσει το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» με εκτέλεση πέναλτι, ένιωσε μερικές ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και ζήτησε αλλαγή.

Μετά και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαιώθηκε η ρήξη που έχει υποστεί, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 5-6 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, η οποία αυτή την στιγμή διεκδικεί το πρωτάθλημα στην La Liga.

Oι μεγάλη ανησυχία όμως, έχει ξεσπάσει στις τάξεις της Εθνικής Ισπανίας, η οποία είναι πιθανό, όπως μεταφέρει η Mundo Deportivo να τον στερηθεί στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 που ξεκινάει σε λιγότερο από δύο μήνες. Περαιτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του τραυματισμού.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, πραγματοποιεί την φετινή σεζόν μια εξαιρετική χρονιά, μετρώντας μετά και το πέναλτι με την Θέλτα 24 γκολ αυτή τη σεζόν, ενώ έχει μοιράσει και 18 ασίστ. Έτσι μια πιθανή απουσία του από τις πρώτες αναμετρήσεις της «Φούρια Ρόχα», είναι προφανές πως μπορεί να της κοστίσει ακριβά.

