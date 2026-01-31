Συναγερμός με εξαφάνιση 12χρονου στη Νέα Ιωνία

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του

31 Ιαν. 2026 17:36
Κόκκινος συναγερμός με εξαφάνιση του 12χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νέα Ιωνία.

Τα ίχνη του HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), 12 ετών, συριακής καταγωγής στις 30 Ιανουαρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο HUSSEIN (ον.) ALSHEH (επ.), έχει ύψος 1.30 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα με κουκούλα και γκρι ανοιχτόχρωμη φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

