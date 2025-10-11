Συναγερμός στα Λιόσια: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα 11/10 /2025) το πρωί στην οδό Λιοσίων για ύποπτο αντικείμενο. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της ΤΕΕΜ και προέκυψε ότι επρόκειτο για μη λειτουργική, χρησιμοποιημένη, στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα.

Λίγο μετά τις 14:00, κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεων Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού απομάκρυνε με ασφάλεια από την οδό Νικομηδείας, τη χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο της Λιοσίων.

