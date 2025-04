Συναγερμός στη Ρωσία: Ισχυρές εκρήξεις σε Μόσχα και Βλαντίμιρ BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας. Η έκρηξη προκάλεσε την εκκένωση πολλών χωριών και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η πυρκαγιά που προκάλεσε την έκρηξη οφείλεται σε παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ωστόσο, αναφορές από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο χωριό Μπάρσοβο, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, και προκάλεσε τεράστια πύρινη σφαίρα, όπως φαίνεται σε ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, ενώ η περιοχή έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

⚡️At least three powerful explosions occurred in “Moscow City” pic.twitter.com/rTPwHuiLqG

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 23, 2025