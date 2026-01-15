Συναγερμός στη Βαρκελώνη: Αεροσκάφος της Turkish Airlines περικυκλώθηκε μετά από απειλή εν πτήσει

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, μετά από πληροφορία για απειλή εντός επιβατικού αεροσκάφους που είχε απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη.

15 Ιαν. 2026 13:56
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (15/01/2026) στις ισπανικές Αρχές, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Turkish Airlines περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνη.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, είχε απογειωθεί νωρίτερα από την Κωνσταντινούπολη και προσγειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 τοπική ώρα, έπειτα από συναγερμό για «απειλή εντός του αεροσκάφους».

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της πτήσης το αεροπλάνο συνοδεύτηκε πάνω από τη Μεσόγειο από ισπανικά και γαλλικά μαχητικά, ενώ πριν από την προσγείωση πραγματοποίησε αρκετούς κύκλους ασφαλείας.

Αμέσως μετά την προσγείωση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το αεροσκάφος και επιβιβάστηκαν σε αυτό, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Στην πτήση επέβαιναν 148 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το ειδικό σχέδιο Aerocat, που αφορά τη διαχείριση αεροπορικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρακολουθήσει και να συντονίσει την εξέλιξη του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απειλής ή για τυχόν προσαγωγές, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

