Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, μετά από πυροβολισμούς κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Τα διεθνή πρακτορεία επιβεβαιώνουν το επεισόδιο και τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι τρεις ένοπλοι «εξουδετερώθηκαν» και ότι υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς.

Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
07 Απρ. 2026 12:53
Pelop News

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, στην Κωνσταντινούπολη, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο, στην περιοχή Μπεσίκτας. Το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι ακούστηκε gunfire κοντά στο προξενείο, χωρίς στην αρχική του ενημέρωση να δίνει επίσημη εικόνα για θύματα ή για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ με τους δράστες να είναι τρεις και να έχουν εξουδετερωθεί. Και οι τρεις δράστες είναι νεκροί και είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του φυλακίου που ήταν έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την ανταλλαγή πυρών με τους ένοπλους.

Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά το επεισόδιο, ενώ υπάρχουν και αναφορές για έναν νεκρό. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν είχαν επιβεβαιωθεί στην αρχική ενημέρωση του Reuters, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στην απόδοσή τους μέχρι να υπάρξει επίσημη και πλήρης αποτίμηση από τις τουρκικές αρχές.

Την ίδια ώρα, σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media έχουν δημοσιευθεί βίντεο στα οποία φέρεται να ακούγεται η στιγμή των πυροβολισμών, χωρίς πάντως να είναι δυνατή, σε αυτή τη φάση, η ανεξάρτητη επαλήθευσή τους από αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές.

Με τα έως τώρα δεδομένα, το μόνο πλήρως επιβεβαιωμένο στοιχείο από διεθνή αξιόπιστη πηγή είναι ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Οι αναφορές για νεκρό, τραυματίες και «εξουδετέρωση» υπόπτων αποδίδονται επί του παρόντος σε μεταγενέστερες τουρκικές πληροφορίες και αναμένουν επίσημη επιβεβαίωση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια κοντά σε μονή – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες
13:17 ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη
13:14 Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
