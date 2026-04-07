Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνικό έντασης διαμορφώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, στην Κωνσταντινούπολη, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο, στην περιοχή Μπεσίκτας. Το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι ακούστηκε gunfire κοντά στο προξενείο, χωρίς στην αρχική του ενημέρωση να δίνει επίσημη εικόνα για θύματα ή για τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ με τους δράστες να είναι τρεις και να έχουν εξουδετερωθεί. Και οι τρεις δράστες είναι νεκροί και είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του φυλακίου που ήταν έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την ανταλλαγή πυρών με τους ένοπλους.

Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά το επεισόδιο, ενώ υπάρχουν και αναφορές για έναν νεκρό. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν είχαν επιβεβαιωθεί στην αρχική ενημέρωση του Reuters, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στην απόδοσή τους μέχρι να υπάρξει επίσημη και πλήρης αποτίμηση από τις τουρκικές αρχές.

Την ίδια ώρα, σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media έχουν δημοσιευθεί βίντεο στα οποία φέρεται να ακούγεται η στιγμή των πυροβολισμών, χωρίς πάντως να είναι δυνατή, σε αυτή τη φάση, η ανεξάρτητη επαλήθευσή τους από αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές.

Με τα έως τώρα δεδομένα, το μόνο πλήρως επιβεβαιωμένο στοιχείο από διεθνή αξιόπιστη πηγή είναι ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Οι αναφορές για νεκρό, τραυματίες και «εξουδετέρωση» υπόπτων αποδίδονται επί του παρόντος σε μεταγενέστερες τουρκικές πληροφορίες και αναμένουν επίσημη επιβεβαίωση.

