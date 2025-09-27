Συναγερμός στην Πάτρα: 76χρονος πρώην αστυνομικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας, ηλικίας 76 ετών, μέσα στο σπίτι του στην οδό Κορίνθου 515.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φαίνεται να είχε πέσει από τις σκάλες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ερευνά την υπόθεση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Ο 76χρονος είναι πρώην αστυνομικός και είχε διατελέσει στέλεχος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

