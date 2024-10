Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πλησιάζει στη Φλόριντα ο τυφώνας «Μίλτον» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Φλόριντα, καθώς αναμένεται να τεθεί αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) εκτιμάται η άφιξη του τυφώνα «Μίλτον», την ώρα που η πολιτεία συνεχίζει να επουλώνει τις πληγές της από έναν άλλο τυφώνα, τον «Έλεν», ο οποίος προκάλεσε μαζικές καταστροφές και άφησε πίσω του πάνω από 230 νεκρούς, χτυπώντας την περιοχή Big Bend λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc — International Space Station (@Space_Station) October 7, 2024

Τη Δευτέρα, ο «Μίλτον» ενισχύθηκε γρήγορα σε τυφώνα κατηγορίας 5, προκαλώντας προειδοποιήσεις για το καταιγίδες και ύψη νερού μεγαλύτερα από αυτά του «Έλεν» για την ακτή της Τάμπα. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εκδόθηκαν εκτεταμένες εντολές εκκένωσης κατά μήκος της ακτής και περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό επιτήρηση για πλημμύρες σε ολόκληρη τη χερσόνησο της Φλόριντα.

MASSIVE evacuations are underway in Florida. If you’re evacuating for Hurricane #Milton here is a list of safe zones for the storm 👀 pic.twitter.com/6CeHujpN4S — Adjusted55 (@BillPrinter00) October 7, 2024

Οι περιοχές βόρεια του σημείου όπου ο «Μίλτον» αναμένεται να φτάσει, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με περισσότερο από ένα μέτρο βροχής, ενώ περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν επίσης από τροπικούς ανεμοστρόβιλους.

Στο μεταξύ, κάτοικοι της Τάμπα έχουν ήδη αρχίσει από χθες να εκκενώνουν την περιοχή, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως στην Αγία Πετρούπολη, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν ήδη αδειάσει από είδη πρώτης ανάγκης.

Massive evacuation is happening in Florida tonight. This is I-75 in Tampa.#MILTON #flwx 🌀 pic.twitter.com/g9aiUZTNa5 — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) October 8, 2024

Την ίδια στιγμή, τα συνεργεία στη Φλόριντα εξακολουθούν να εργάζονται νυχθημερόν για να απομακρύνουν ακόμα όσα άφησε πίσω του ο «Έλεν», με τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις να δηλώνει ότι έως και 4.000 στελέχη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί για να ενισχύσουν τις προσπάθειες αυτές.

Εξασθένησε η δυναμική του «Μίλτον», ωστόσο παραμένει επικίνδυνος

Ο «Μίλτον» εξασθένησε στην κατηγορία 4 στην πορεία του προς τη Φλόριντα τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με τις καταγραφές, είχε ανέμους με ταχύτητα που έφτανε τα 250 χλμ την ώρα και βρισκόταν 85 μίλια βορειοανατολικά του Προγκρέσο, στο Μεξικό. Η καταιγίδα κινούνταν ανατολικά-βορειοανατολικά και βρισκόταν περίπου 560 μίλια νοτιοδυτικά της Τάμπα.

HURRICANE MILTON — Wild videos show close-range lightning strikes & storms in Cancun as Hurricane Milton’s outer bands hit. Hurricane Milton is expected to hit Florida on Wednesday. This catastrophic storm has reached unprecedented intensity, with winds at 180 MPH and gusts… pic.twitter.com/98sb0KZsCF — News is Dead (@newsisdead) October 8, 2024

Mετεωρολόοι του NBC News εκτίμησαν ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να εξασθενήσει εκ νέου στην κατηγορία 3 πριν φτάσει την Τετάρτη στη δυτική ακτή της Φλόριντα.

Η Τάμπα έχει να χτυπηθεί από μεγάλο τυφώνα από το 1921

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ο «Μίλτον» εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες του Ατλαντικού που έχουν καταγραφεί ποτέ, και μάλιστα σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εξελίχθηκε από «Τροπική Ύφεση 14» σε τυφώνα κατηγορίας 5 μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες, σύμφωνα με το NBC News.

Σύμφωνα με το protothema, ο κόλπος της Τάμπα έχει να χτυπηθεί άμεσα από μεγάλο τυφώνα από το 1921 και οι αρχές φοβούνται ήδη για τις συνέπειες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη Φλόριντα και η Αμερικανίδα βουλευτής Κάθι Κάστορ δήλωσε ότι 7.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις ομοσπονδιακού προσωπικού στην ιστορία, ανέφερε το Associated Press.

