Συναγερμός στο ΑΠΘ για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή

Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 19χρονο φοιτητή με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα παρακολουθούσε κανονικά τα μαθήματά του στο πανεπιστήμιο. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Νοσηλεία σε ΜΕΘ

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου 2026) να διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για τις στενές επαφές

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εξέδωσε οδηγίες για τη διαχείριση του περιστατικού, συστήνοντας τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών, προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που ενδέχεται να χρειάζονται προληπτική αγωγή.

Ενημέρωση φοιτητών και οδηγίες πρόληψης

Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής ενημέρωσε τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, καλώντας όσους συμμετείχαν στα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον προσωπικό τους ιατρό.

Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, ωστόσο η προληπτική ιατρική καθοδήγηση θεωρείται απαραίτητη.

Σε εξέλιξη η διαχείριση του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς. Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου εξάπλωσης της νόσου.

