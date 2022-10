Συναγερμός στο Λονδίνο: Yποπτο πακέτο στην Ντάουνιγκ Στριτ – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο καθώς οι αρχές ερευνούν ύποπτο πακέτο βρέθηκε κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ, με την αστυνομία να κλείνει τον δρόμο Whitehall.

Η αστυνομία προειδοποιεί το κοινό να μην πλησιάσει το τουριστικό hotspot και το Κοινοβούλιο καθώς το περιστατικό αξιολογείται από ειδικούς αξιωματικούς.

Eκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έγραψε στο Twitter:

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 11.42 την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου μετά από αναφορές για ύποπτο δέμα στο #Whitehall. Παρευρίσκονται αστυνομικοί και προληπτικά υπάρχει κλοιός. Το αντικείμενο θα αξιολογηθεί από ειδικούς αξιωματικούς. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.

Police were called at 11.42hrs on Tuesday, 18 October to reports of a suspicious package in #Whitehall.

Officers are in attendance and a cordon is in place as a precaution.

The item will be assessed by specialist officers.

Please avoid the area.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) October 18, 2022