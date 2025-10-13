Συναγερμός στο Μαρούσι, αυτός είναι ο 21χρονος που εξαφανίστηκε!

Ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός στο Μαρούσι, αυτός είναι ο 21χρονος που εξαφανίστηκε!
13 Οκτ. 2025 17:04
Pelop News

Από το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία ζητά πληροφορίες για τον 21χρονο Μάνο Κακέπη που εξαφανίστηκε από το Μαρούσι.

Συγκεκριμένα ο 21χρονος Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης εξαφανίστηκε στις 11 Οκτωβρίου από το Μαρούσι ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.

Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του,καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης έχει ύψος 1,75μ., γαλανά μάτια, κοντά καστανά μαλλιά και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς, μπλε μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
