Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε χθες Τρίτη (3/2) στο Πεντάγωνο κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρουσία του υφυπουργού Άμυνας αρμόδιου για θέματα αμυντικής πολιτικής Έλμπριντζ Κόλμπι.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

η περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας

οι κοινές στρατηγικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

η πορεία υλοποίησης των συμφωνιών αμυντικού εξοπλισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στη σύμβαση προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών F-35

το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά τη συνάντηση:

«Είχα την ευκαιρία να εξηγήσω αναλυτικά τις ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα της περιοχής μας, τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, συζητήσαμε την ομαλή και ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως αυτή για τα F-35.»

Ο υπουργός Άμυνας απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Πιτ Χέγκσεθ να επισκεφθεί την Ελλάδα, τονίζοντας ότι μια τέτοια επίσκεψη θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις.

«Δεν είναι σύνηθες να επισκέπτεται Αμερικανός υπουργός Άμυνας την Ελλάδα. Θα ήταν εξαιρετικό γεγονός και για τις δύο χώρες», υπογράμμισε.

Χθες επίσης, ο Υπουργός μετέβη στα γραφεία της “American Israel Public Affairs Committee” (AIPAC) όπου συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή Άρνε Κρίστενσον (Arne Christenson) και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της AIPAC σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Δένδιας είχε ακόμη συνάντηση με τον Γερουσιαστή Τζέρι Μόραν (Jerry Moran) στο Κτίριο των Γραφείων της Γερουσίας, με τον οποίο συζήτησε για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, ενώ επισκέφθηκε στο Κογκρέσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς (Mike Rogers), με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και τις προοπτικές εμβάθυνσής τους.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”, συμμετείχε σε συζήτηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD (The Foundation for Defense of Democracies) Τζόναθαν Σάντζερ (Jonathan Schanzer), με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας,.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ο Έλληνας Υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII” με θέμα: «Άμυνα σε σταυροδρόμι: ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική δέσμευση των ΗΠΑ» (“Defense at a crossroads: NATO, The Eastern Mediterranean, and U.S. Strategic Commitment”). Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο του “Delphi Forum Washington DC”, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε την ίδια ημέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο.

Είχε ακόμη συναντήσεις στις 2/2/2026 με τον διευθύνοντα σύμβουλο της “American Jewish Committee” (AJC) Τεντ Ντόιτς (Ted Deutch) και τον διευθύνοντα σύμβουλο του “Jewish Institute for National Security of America” Μάικλ Μακόφσκι (Michael Makovsky).

