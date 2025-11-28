Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Φιλαρμονική Ακράτας» ανακοινώνει τη διοργάνωση της Συνάντησης Φιλαρμονικών και Χορωδιών Ακράτας 2025, μιας διήμερης γιορτής μουσικής που τιμά τη χορωδιακή και φιλαρμονική παράδοση της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο νέο κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησις» Ακράτας.

1η Συνάντηση Χορωδιών – Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Στην πρώτη χορωδιακή συνάντηση συμμετέχουν:

• Η Παιδική – Νεανική Χορωδία Δήμου Νεμέας

• Η Δημοτική Παιδική – Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας

• Η Παιδική Χορωδία της Φιλαρμονικής Ακράτας

Οι νεαρές φωνές των χορωδιών υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ευαισθησία και μελωδίες που αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών και των νέων.

5η Συνάντηση Φιλαρμονικών – Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Στην πέμπτη κατά σειρά συνάντηση φιλαρμονικών θα συμμετέχουν:

• Η Φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Βαρθολομιού “Ο ΟΡΦΕΑΣ 2015”

• Η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου

• Το Κοινό Μουσικό Σύνολο Ανατολικής Αιγιαλείας

Οι φιλαρμονικές θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Πληροφορίες Εκδηλώσεων

• Χώρος: Νέο κτήριο Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησις» Ακράτας

• Ώρα έναρξης: 18:00

• Είσοδος: Ελεύθερη

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Φιλαρμονική Ακράτας» καλεί όλους τους φίλους της μουσικής να παρευρεθούν και να στηρίξουν τις προσπάθειες όλων των μαθητών των συνόλων, σε δύο βραδιές αφιερωμένες στη δύναμη της συνεργασίας και της πολιτιστικής δημιουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αιγιαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



