Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κ. Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Αύριο, η Αμερικανίδα πρέσβης αναμένεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των πρώτων επίσημων επαφών της με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

