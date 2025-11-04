Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου είχε την πρώτη της επίσημη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

04 Νοέ. 2025 14:36
Pelop News

Λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κ. Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων της στην Αθήνα.

Αύριο, η Αμερικανίδα πρέσβης αναμένεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των πρώτων επίσημων επαφών της με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.
