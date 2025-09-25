Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη

25 Σεπ. 2025 19:26
Pelop News

Μία συνάντηση γνωριμίας είχε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την διορισθείσα νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν για F-35: «Ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε» ΒΙΝΤΕΟ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου και η συνάντηση έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη.

Την συνάντηση διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Συνάντηση με επενδυτές και επιχειρηματίες
Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης και την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και των μεταρρυθμίσεων που δίνουν την δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και να επιστρέψει μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, τις υποδομές που αναπτύσσει και τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου, αλλά και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης σε ένα ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτελέσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό στους κλάδους τεχνολογιών υγείας και AI, καθώς έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα ενεργό οικοσύστημα ελληνικών νεοφυών εταιρειών σε αυτούς τους τομείς.
