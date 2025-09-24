Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και σε δράσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και η υποστήριξή τους στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως αυτό της Γέφυρας Μπανιά.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της αναδιάταξης των στρατιωτικών μονάδων, με τον κ. Φαρμάκη να παρουσιάζει τις θέσεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για την παραμονή και την ενίσχυση μονάδων στη Δυτική Ελλάδα.

