Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ με μια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, η στήριξη της Ομογένειας και οι προοπτικές επενδύσεων.

13 Δεκ. 2025 13:48
Στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στη διεύρυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στις επενδυτικές προοπτικές σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπουργός ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για όλες τις επαφές που είχε με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ και στις επενδύσεις που προωθούνται σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο έργο και τις πρωτοβουλίες της Αρχιεπισκοπής, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για ενότητα, πρόοδο και συνοχή του ελληνισμού στην Αμερική. Τόνισε επίσης τη σταθερή στήριξη της Ομογένειας προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων.

Η συνάντηση έκλεισε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να λαμβάνει την ευλογία και τις ευχές του Σεβασμιότατου ενόψει των Χριστουγέννων, επισημαίνοντας ο ίδιος τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας ως σημείου αναφοράς για τους Έλληνες της διασποράς και ως γέφυρας που ενώνει αδιάκοπα την Ελλάδα με την Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

