Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

Την πρώτη της επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ανταλλάσσοντας θερμές ευχές και μηνύματα αμοιβαίου σεβασμού.

Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13 Νοέ. 2025 13:08
Pelop News

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά τον σύντομο διάλογό τους, η κ. Γκίλφοϊλ δήλωσε πως «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί», ενώ ο Αρχιεπίσκοπος την καλωσόρισε εκφράζοντας την ευχή «να περάσετε καλά στην Ελλάδα».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο των πρώτων επαφών της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ με θεσμικούς και πολιτειακούς εκπροσώπους της χώρας. Ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε η επίσκεψη να αποτελέσει την αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως γέφυρα πολιτισμού και πίστης.

Από την πλευρά της, η κ. Γκίλφοϊλ, η οποία είχε ήδη εκφράσει τη βαθιά της θρησκευτικότητα κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε ότι επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τη σχέση της με την αμερικανική ομογένεια.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, με καταγωγή από οικογένεια Ιρλανδών και Πορτορικανών καθολικών, έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η πίστη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της και της δημόσιας παρουσίας της. Η επίσκεψή της στην Αρχιεπισκοπή θεωρείται συμβολική, καθώς υπογραμμίζει τη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τον ρόλο της στην κοινωνική συνοχή και τη διαπολιτισμική συνεργασία.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ