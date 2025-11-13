Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά τον σύντομο διάλογό τους, η κ. Γκίλφοϊλ δήλωσε πως «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί», ενώ ο Αρχιεπίσκοπος την καλωσόρισε εκφράζοντας την ευχή «να περάσετε καλά στην Ελλάδα».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο των πρώτων επαφών της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ με θεσμικούς και πολιτειακούς εκπροσώπους της χώρας. Ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε η επίσκεψη να αποτελέσει την αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως γέφυρα πολιτισμού και πίστης.

Από την πλευρά της, η κ. Γκίλφοϊλ, η οποία είχε ήδη εκφράσει τη βαθιά της θρησκευτικότητα κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε ότι επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τη σχέση της με την αμερικανική ομογένεια.

Η πρέσβης των ΗΠΑ, με καταγωγή από οικογένεια Ιρλανδών και Πορτορικανών καθολικών, έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η πίστη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της και της δημόσιας παρουσίας της. Η επίσκεψή της στην Αρχιεπισκοπή θεωρείται συμβολική, καθώς υπογραμμίζει τη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τον ρόλο της στην κοινωνική συνοχή και τη διαπολιτισμική συνεργασία.





